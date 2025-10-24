Najprestižnija digitalna nagrada: Projekti Večernjeg lista osvojili 2. i 3. mjesto

Večeras u velikom finalu SoMo Borca, jedne od najprestižnijih digitalnih nagrada koja promiče kreativna rješenja u medijskoj i oglašivačkoj industriji, dva projekta Večernjeg lista, "Žene koje mijenjaju Hrvatsku" i "Brain Talk" završila su na pobjedničkom postolju! Naši su projekti zauzeli 2. i 3. mjesto. Večernji list, kao jedna je od kompanija koje svoju poslovnu izvrsnost temelje na ravnopravnosti i razvoju svih talenata, pokrenuo je projekt s ciljem prepoznavanja i vrednovanja značajnog doprinosa žena u oblikovanju hrvatskog društva. Cilj projekta bio je kupiti i umrežiti što veći broj žena iz različitih sektora i generacija, potičući suradnju, dijeljenje ideja i međusobnu podršku te ključnim ženama iz različitih industrija odati priznanje Žene koja mijenja Hrvatsku. Ispričati pozitivne priče, nadahnuti i osnažiti žene, mijenjati percepciju te potaknuti tvrtke i institucije na pozitivne promjene.

Kombinacijom online i offline aktivnosti pružili smo ženama prostor za iskazivanje stavova i iskustava te aktivno sudjelovanje u javnom diskursu. Kroz digitalne kanale proveli smo istraživanja da bismo dobili uvide i konkretne prijedloge za promjene. Paralelno smo organizirali panele s relevantnim sugovornicama kojima smo osigurali prostor za artikulaciju iskustava. Tako smo izgradili dvosmjernu platformu, jednu koja osluškuje potrebe i drugu koja ih artikulira prema javnosti i odlučiteljima.

Rezultati su predstavljeni u seriji panela koji su okupili žene na vodećim pozicijama, HR stručnjake i poduzetnice. Događanja su zatim, u formi videa, distribuirana na digitalnim platformama te u tisku Večernjeg lista, čime smo osigurali vidljivost i relevantnost ciljnim skupinama. U istraživanjima je sudjelovalo više od 4.000 žena, dok smo na panelima okupili preko 200 sudionica kojima smo dali platformu za dijalog, članke je pročitalo više od 300.000 ljudi, a poseban uspjeh projekta je povezivanje deset studentica koje su sudjelovale na panelima s istaknutim lidericama, čime smo otvorili vrata za daljnju suradnju i mentorski razvoj.

Nagrađen i projekt "Brain Talk"



Treće mjesto u istoj kategoriji osvojio je i projekt "Brain Talk", platformi Večernjeg lista posvećenoj podizanju svijesti o mentalnom zdravlju mladih i pružanju konkretnih rješenja. Koristili smo inovativne formate Večernjeg lista i Instagram profil Brain Talk kako bismo psihološku podršku približili svima. Kroz članke, digitalni vodič, microsite s nagradama i real-time savjetovanje psihologa, pretvorili smo mentalno zdravlje iz teme u akciju. Nismo samo informirali, već omogućili stručnu pomoć odmah, ostavljajući alate i za nastavak brige i podrške nakon završetka projekta.

Kreirali smo 20 snažnih članaka, interaktivni microsite s nagradnim natječajem i pločom za dijeljenje osjećaje, te knjižicu o mentalnom zdravlju. Uz podršku centara Sirius i Stančić osigurali smo stručnost, dok je psihologinja Klara Zečević-Božić kroz chatbot pružala psihološke savjete tijekom trajanja kampanje. Više od 20 ljudi potražilo je psihološku pomoć od psihologinje i nastavilo savjetovanje, Brain Talk Instagram je dosegnuo 750.000 ljudi i stvorio zajednicu od više od 800 ljudi koja iz dana u dan raste, a digitalnu knjižicu preuzelo je 2.800 ljudi.

Ponosni smo na projekte koji, osim što osvajaju vrijedne nagrade, pokreću konkretne društvene promjene.

Zahvaljujemo našim cijenjenim partnerima na povjerenju i stručnom žiriju koji je prepoznao vrijednost i važnost ovih projekata.

Za Brain Talk: PPD, Hrvatska pošta, Hrvatska poštanska banka, Telemach.

Za Žene koje mijenjaju Hrvatsku: BAT, Franck, HBOR, HPB, HEP, Raiffeisen Bank, SPAR, Telemach, Turistička zajednica Zagrebačke županije.