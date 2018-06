Najpoznatije selo na svijetu je – Kumrovec

Na pitanje koje je najpoznatije selo na svijetu, Zagorci će odmah odgovoriti: Kumrovec. I sama Općina se reklamira s tim sloganom. Jedna od najvećih atrakcija Kumrovca jest Etnološki muzej Staro selo, jedinstveni muzej na otvorenom, s očuvanim izvornim seoskim kućama s prijelaza s 19. u 20. stoljeće.

Priča o Starom selu počela je postavljanjem Titova spomenika, autora Antuna Augustinčića, 1948. ispred njegove rodne kuće, a četiri godine poslije osnovan je i Muzej.

U Starom selu mogu se razgledati stalne etnološke izložbe tradicionalnoga načina života u području toka rijeke Sutle s kraja 19. stoljeća, poput zagorske svadbe, život mladoga bračnog para, postava “Od konoplje do platna” i “Od zrna do pogače”, prikaza kovačkog, kolarskog i lončarskog zanata...

Krapinsko-zagorska županija po turističkom je prometu druga najbolja županija na kontinentu, nakon Karlovačke. Domaćih je turista lani bilo 52 posto od ukupnog broja gostiju, a najbrojniji su bili Zagrepčani i Splićani. Od stranaca je najviše bilo Slovenaca, Poljaka i Nijemaca.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Muzej krapinskih neandertalaca: vremeplov kroz povijest svemira, Zemlje i čovjeka

U Krapini je potkraj veljače 2010. otvoren Muzej krapinskih neandertalaca Kraneamus, koji je odmah postao velika turistička atrakcija zbog modernog i specifičnog načina prezentacije teme.

Postav je napravljen kao vremeplov kroz povijest svemira, planeta Zemlje i čovjeka sve do današnjih dana, s posebnim naglaskom na vrijeme neandertalaca koji su prije 125.000 godina tu lovili nosoroge. Krapinski pračovjek, Homo sapiens neanderthalensis, otkriven je 1899. na Hušnjakovu brdu. Radno vrijeme Muzeja je od utorka do nedjelje od 9 do 19 sati (posljednji ulaz u 18 sati). Cijena ulaznice za djecu, studente i umirovljenike iznosi 30 kuna (djeca mlađa od tri godine besplatno), za odrasle 60, a obiteljska je 120 kuna.