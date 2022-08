Najmlađa parlamentarna zastupnica u Njemačkoj: 'Hrvati moraju zaštititi svoju zemlju'

Klara Schedlich (22) studentica je na Tehničkom sveučilištu u Berlinu, članica je njemačke političke stranke Zeleni i najmlađa parlamentarna zastupnica u Njemačkoj.

Rođena je u Berlinu, a obitelj joj je podrijetlom iz Splita i Kaštela. O njoj često pišu njemački mediji, nacionalne TV kuće pozivaju je na gostovanja u emisije koje obrađuju političke teme. Svima je zanimljiv njezin politički put zbog toga što je tako mlada, a ona kao svoj uzor rado ističe baku Bosiljku koja je iz Hrvatske u Njemačku došla na studij, tu ostala i zasnovala obitelj.

– Moja baka Bosiljka Schedlich cijeli se život bavila humanitarnim radom. Osnovala je kulturni centar i radila na puno projekata za traumatizirane ljude nakon Domovinskog rata. Ona mi je uzor jer je ništa i nikada u životu nije zaustavilo i nikada ne prestaje davati sve za druge. I ja želim biti poput nje. Biti političar znači služiti drugima – govori Klara.

U politiku je ušla jer je shvatila da je zavladala kolektivna šutnja o problemima na koje se prije žalilo.

– Prestalo se govoriti o nepravednom ocjenjivanju, nastavnim planovima i programima. Shvatila sam da ne smijemo probleme ostavljati sljedećim generacijama – govori Klara ističući kako je zastupljenost žena u politici jako bitna.

Foto: Christophe Gateau/DPA 06 September 2021, Berlin: Klara Schedlich, top candidate of the Green Youth Berlin for the Berlin House of Representatives, speaks during an interview. Many young people get involved politically mostly on the street - Klara from Berlin now wants to stand up for her generation in the House of Representatives. (to dpa "With early 20s into the House of Representatives") Photo: Christophe Gateau/dpa /DPA/PIXSELL

– Želim motivirati druge mlade ljude, pogotovo žene, da se uključe u politiku i pokušaju napraviti sve što mogu za boljitak drugih. Mogu to učiniti na puno različitih načina. Što više mladih, više je kvalitetnih ideja. Politika utječe na sve nas i mi možemo utjecati na politiku. Znam, frustrira to što je ponekad spora i što ima puno ljudi bez vizija koji samo žele karijeru i novac. Ali, ako zbog toga odustanemo, njima ostavljamo cijelu pozornicu – kaže Klara.

Klara voli ići u Hrvatsku, a smatra da bi hrvatska politika trebala omogućiti mladim ljudima veći angažman i pustiti im da donose bitne odluke za prosperitet vlastite zemlje.

– Bitno je razvijati više ekonomskih grana. Ne smije se oslanjati samo na turizam – smatra Klara.

Nije joj jasno ni zašto ekologija i zaštita okoliša nemaju važnije mjesto u hrvatskoj politici.

– Hrvati vole svoju zemlju i žele je zaštititi. Potrebna su kreativna rješenja te hrabri političari i narod koji je spreman za promjene i koji će utjecati na političke odluke – zaključuje.