Najgori dan za rusku avijaciju od početka rata! Pale i 'leteće tvrđave' koje su razarale u Oluji

Od početka invazije Rusije na Ukrajinu 10. dan je bio najgori do sada za rusko ratno zrakoplovstvo. U jednom danu izgubili su jedan od najmodernijih višenamjenskih aviona SU-30SM, dva čudovišna SU-34, te dva SU-25 "ubojice tenkova".



Ukrajinci su oborili i dva borbena helikoptera Mi-24 ili suvremeniji model Mi-35, dva transportna helikoptera Mi-8 i malu bespilotne letjelicu Orlan-10. Dva specijalizirana vojna portala The Drive i Oryx blog, do sada s velikom točnosti prate gubitke i jedne i druge strane, a tvrde da je možda bilo i više oborenih letjelica, ali su za ovaj popis sigurni da je točan.