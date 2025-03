Najgore noćne more iz ugostiteljstva: Gosti konobarici napravili scenu. 'Izbacila sam ih van uz poštenu količinu psovki'

Potražnja za radnicima u ugostiteljstvu osobito raste uoči turističke sezone. Iako su plaće u tom sektoru ponešto porasle, posao je i dalje fizički zahtjevan te podrazumijeva intenzivan rad s ljudima, često u dinamičnim i stresnim situacijama, a radno vrijeme također može biti izazovno, s obzirom na to da su ugostiteljski objekti otvoreni gotovo svaki dan, uključujući vikende i blagdane. Osim toga, rad u kafićima i restoranima može donijeti neugodna iskustva, posebno zbog svakojakih gostiju i situacija koje nastaju u okruženju gdje je konzumacija alkohola dopuštena.

Jedan Hrvat je odlučio pitati na Redditu koje su konobarima nagore noćne more iz rada u ugostiteljstvu. "Koje su vaše noćne more iz ugostiteljstva? Hoću čitati dok sam ja na svom na žalost ugostiteljskom poslu pa da mi se zgadi još više" napisao je, a komentari su bili šaroliki. Nisu mu odgovorili samo konobari već i gosti kafića i restorana koji su užasnuti uslugom koju su dobili.

"Ljudi rade u tipa Ali kebabe onda kopaju nos pa rukama ti stavljaju zelenu salatu u kebab" napisao je jedan korisnik dok je drugi dodao kako je "svaki radni dan noćna mora pogotovo vikend i blagdan". Jedna korisnica je pak opisala kako ju gosti znaju namjerno zbuniti dok plaćaju piće. "Krenu namjerno zapričavat dok plaćaju da se totalno zbuniš. Onda mi je netko rekao da novčanicu koju su ti dali staviš pored blagajne, vratiš kusur i tek kad odlaze stavljaš njihove novce u kasu. E to se pokazalo stvarno korisnim, onda nema uvjeravanja koliko je dao" kazala je.

"Nije bilo u Hrvatskoj, ali naručila sam lignje sa žara i kad sam zagrizla prvi komad, bilo mi je jasno da je lignja od jučer i da je samo podgrijana na roštilju i uz to je vjerojatno i pala u žar, tako da su u njoj završili komadići ugljena, pa sam sa lignjom zagrizla i ugljen" ispričala je druga korisnica. Zatim se javila i jedna konobarica koja je opisala situaciju koja joj se dogodila prije desetak godina. "Par se činio koliko toliko OK. Ona je tražila da joj objasnim svako jelo dok me prekidala komentarima ‘Ne sviđa mi se to’. Za svako jelo joj nešto nije pasalo. Na kraju su nešto naručili, to su pet puta izmijenili pa sam se morala vraćati u kuhinju i davati ponovne narudžbe. U kuhinji su dobili slom” napisala je.

"Kada sam se vratila pitati jesu li gotovi, jer sam vidjela prazne tanjure, on je rekao da jesu. Ja krenem tanjure slagati na desnu ruku i lijevom dignem korpicu s kruhom. U tom trenutku ženska mi izbije korpu kruha iz ruke i krene vrištati da nije rekla da su završili s kruhom. A to kako je nasilno izbila tu korpu iz moje ruke je značilo da je sve ovo s moje desne ruke otišlo u zrak i razbilo se. Izbacila sam ih van uz poštenu količinu psovki. Pogodite tko se vratio idući dan pitati imamo li stol za njih" dodala je.

