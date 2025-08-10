Geopolitički, car Putin treba se zabrinuti. Priznavanje prava jačeg moglo bi se na kraju razbiti o glavu i Putinovoj Rusiji

Izgleda da će američki predsjednik Donald Trump ipak uspjeti privesti ruskog Vladimira Putina na Aljasku. Tamo bi njih dvojica trebala dogovoriti ono što je za SAD i Rusiju prihvatljivi mir ili prekid sukoba u Ukrajini. Postoje osnovane sumnje da se traži rješenje kojim bi na kraju Ukrajina mogla biti teritorijalno kažnjena, a Putin nagrađen. Svako takvo rješenje, koje počiva na pravu jačega te poništava sve mirotvorne i civilizacijske dosege rješavanja sukoba diplomatskim putem, predstavlja opasnost i za jake države. Jer, kao i u moru, uvijek postoji veća i jača riba pa može naići. Ima jačih država i od Rusije i nije to samo SAD. Od Putinove Rusije jača je i Kina. Za Trumpov SAD zna se da je zainteresiran za širenje svog teritorija na Grenland. No malo je manje poznato da Kina s puno čežnje gleda na teritorij ruskog Sibira. Koji je u blizini kineske granice, pust, slabo naseljen, tek s nekoliko milijuna Rusa.
Prirodno je da se Kina, 10 puta brojnija od Rusije, želi proširiti na pusti ruski Sibir. Već useljava milijune "gastarbajtera". A Putin gubi snagu u Ukrajini
Miroslave, imam 2 god ratnog staza, ali u HV, , ne u tvojoj vojsci "rsk", ratovao u HR i BiH na ratoistima na kojima ti ne bi izdrzao 1 min, i samo mi ti, ruska slugo, ne uzimaj u usta izraz mi Hrvati, ti mozes reci samo, mi Srbi, ruske podguzne muhe! Ostale nebuloze necu komentirati, ti si nebitan tip ovdje, osim sto je krajnje vrijeme da se opismenis, Vecernja skola bi ti dobro dosla.
Zločinac putler je kineski igrač, Rusija će postati kineska pokrajina.
Putin je najneuspješniji lider Rusije i bivšeg SSSRa u povijesti. Sa agresijom na Ukrajinu je postigao sve suprotno od onog što je želio: Finska i Švedska su ušle u NATO i uništio godine i godine diplomatskog rada, čitaj pritiska, od nekadašnjeg SSSR i Rusije da ostanu neutralni. Napravio je Ukrajinu i Ukrajinski narod ruskim neprijateljima za sljedećih 100 godina, izgubio Siriju i Asada, izgubio Armeniju kao saveznika jer ih nije mogao zaštiti, napravio je masakr u vlastitoj vojski i oslabio je za sljedećih bar 30tak godina, razbjesnio manjine u Rusiji sa prisilnom mobilizacijom, napravio veliko nepovjerenje kod svih ostalih susjeda što je rezultiralo nedavnim sporazumom između Azerbajdžana i Armenije gdje SAD dobiva ogroman utjecaj. Car odrađuje „dobar“ posao.