Geopolitički, car Putin treba se zabrinuti. Priznavanje prava jačeg moglo bi se na kraju razbiti o glavu i Putinovoj Rusiji

Izgleda da će američki predsjednik Donald Trump ipak uspjeti privesti ruskog Vladimira Putina na Aljasku. Tamo bi njih dvojica trebala dogovoriti ono što je za SAD i Rusiju prihvatljivi mir ili prekid sukoba u Ukrajini. Postoje osnovane sumnje da se traži rješenje kojim bi na kraju Ukrajina mogla biti teritorijalno kažnjena, a Putin nagrađen. Svako takvo rješenje, koje počiva na pravu jačega te poništava sve mirotvorne i civilizacijske dosege rješavanja sukoba diplomatskim putem, predstavlja opasnost i za jake države. Jer, kao i u moru, uvijek postoji veća i jača riba pa može naići. Ima jačih država i od Rusije i nije to samo SAD. Od Putinove Rusije jača je i Kina. Za Trumpov SAD zna se da je zainteresiran za širenje svog teritorija na Grenland. No malo je manje poznato da Kina s puno čežnje gleda na teritorij ruskog Sibira. Koji je u blizini kineske granice, pust, slabo naseljen, tek s nekoliko milijuna Rusa.