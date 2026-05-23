Hrvatica se požalila da ju liječnica unatoč bolovima nije htjela primiti bez naručivanja, uslijedila burna rasprava. Javili se i doktori

Objava jedne korisnice Reddita, koja je zbog sumnje na herpes zoster pokušala doći do pregleda liječnice obiteljske medicine, otvorila je veliku raspravu o stanju u hrvatskom zdravstvenom sustavu, prenapučenim ambulantama i problemima s naručivanjem pacijenata. Nakon što je napisala da termin može dobiti tek za nekoliko dana unatoč bolovima i peckanju koje joj otežava svakodnevno funkcioniranje, u komentarima su se javili brojni korisnici, među njima i oni koji tvrde da rade kao liječnici obiteljske medicine, dijeleći vlastita iskustva iz ambulanti i objašnjavajući s kakvim se pritiscima svakodnevno suočavaju. Naime, navela je i da ju liječnica nije htjela primiti bez prethodnog naručivanja te joj je dala termin tek za utorak, zbog čega je razmišljala o odlasku na hitnu. "Ima li smisla otići na hitnu danas kasnije, odnosno mogu li mi oni dati lijek ili recept ili ću morati čekati doktoricu? Podosta me peče i ometa u funkcioniranju", upitala je.

U komentarima su se javili brojni korisnici, a neki su tvrdili da rade u zdravstvu ili obiteljskoj medicini te su podijelili vlastita iskustva iz prakse. Dio njih smatra da bi pacijenticu trebalo pregledati odmah, bez čekanja termina. "Kakva naručivanja u obiteljskoj? Ukoliko je akutno stanje mora te primit odmah, bez obzira što nemaš termin. Svaka hitna će te primit i mogu ti dati lijek, ali ukoliko ti doktorica radi sada odi kod nje i inzistiraj na pregledu", napisao je jedan korisnik. Drugi komentator, koji tvrdi da radi u obiteljskoj medicini, objasnio je zašto u svojoj ambulanti ne koristi klasični sustav naručivanja pacijenata.

"Upravo radi ovakvih situacija ja ne naručujem pacijente. To mi nema smisla u obiteljskoj, ne može čovjek znat kad će se razboljet. I ako imaš naručene, uvijek će ti doći i nenaručeni koji su hitni", napisao je, dodajući kako takve situacije često stvaraju napetosti među pacijentima u čekaonicama. Istaknuo je i da njegovi pacijenti znaju vrijeme rada ambulante te da ih pregleda bez obzira na to jesu li prethodno naručeni. "Bio hitan, ne bio hitan, ja ću ih primit", poručio je.

Još jedan korisnik naveo je da u svojoj praksi prima nenaručene pacijente ako su bolesni ili dolaze nakon pregleda na hitnoj, dok ostali moraju rezervirati termin. Objasnio je da je takav sustav uveo nakon što su se, kako tvrdi, u čekaonicama počele stvarati velike gužve. "Dok nije bilo tako, ekipa bi navrla svaki ponedjeljak popodne u ambulantu, dok bi recimo srijeda ili četvrtak ujutro bili mirni. Rekord je u jednom trenutku bio 25 ljudi u čekaonici", napisao je. Dodao je i da su problem često bili pacijenti koji bi dolazili "usput" po recept, a zatim se dugo zadržavali u ordinaciji zbog dodatnih nalaza, uputnica i terapija.

Neki su korisnici opisali i kako pokušavaju organizirati rad ambulanti kako bi mogli zbrinuti hitnije slučajeve bez stvaranja dodatnog kaosa u čekaonicama. "Mi smo ostavili određene termine slobodne za svaki dan, za ovakve slučajeve. S obzirom da smo velika ambulanta, a puno je 'padobranaca', jedino tako funkcioniramo, a da ne pucamo po šavovima", napisao je jedan korisnik. Drugi su upozorili da je glavni problem kronično preopterećen zdravstveni sustav i premalen broj ambulanti u odnosu na broj pacijenata. "Problem je što je ambulanti premalo, prepunjene su i moraš vagati između temeljitosti uz bunt pacijenata zbog duljeg čekanja ili efikasnosti uz posljedicu nepotpune prevencije ili detaljnije obrade", napisao je jedan od komentatora.

Opisao je i svakodnevni pritisak s kojim se, kako tvrdi, suočavaju liječnici obiteljske medicine. "Mi dnevno imamo po 150 upisanih, iako i to varira od 100 do čak 200 i ne znam kako dalje, jer se broj pacijenata samo povećava. Ljuti su jer nas ne mogu dobiti telefonski, a čekaonica nikad nije prazna, nikad nemamo ispod 40 mailova, a poruka na sekretarici još više", naveo je. Dodao je i da ambulante često rade s vrlo ograničenom opremom, zbog čega smatra da je teško rasteretiti bolnički sustav. "Uz to dodaj da u ambulanti imaš otoskop, tlakomjer i loš EKG pa se zapitaš kako je moguće u takvim uvjetima baviti se medicinom i rasteretiti bolnički sustav", zaključio je.

Većina korisnika na kraju joj je savjetovala da ne čeka termin kod liječnice, nego da ode na hitnu ili barem ponovno pokuša inzistirati na pregledu u ambulanti obiteljske medicine, posebno zbog bolova i mogućnosti da se radi o herpes zosteru, kod kojeg je važno što ranije započeti terapiju. Mnogi su istaknuli da takve simptome ne bi trebalo ignorirati niti odgađati pregled, osobito ako peckanje i bolovi ometaju normalno funkcioniranje.