Nacional objavio snimke: Savjetnik ministra traži od novinara da podijele javni novac

"Nabroji mu sve firme koje kontroliram. Znači Janaf, Fond za nuklearnu energiju, to ti je sve ispod mene. Zatim ovaj fond za okoliš, Hrvatske vode. Osim ministarstva i osim Hamaga, to sve ja kontroliram. Iz svih tih izvora ja mogu pustit'", to je dio snimki za koje Nacional piše da ih ima od prošlog tjedna, a na kojima se čuje kako Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra gospodarstva Davora Filipovića, razgovara s novinarom Mreže TV Marinom Vlahovićem. "Ako bude korektan", čuje se odgovor. "Ako bude korektan. Da. Jedino što tražim da s nama podijeli", nastavak je razgovora.

Nacional navodi da je to samo dio jednog od razgovora koje su vodili Lovrinčević i Vlahović u kojima pomoćnik ministra pokušava iznuditi državni novac. Navodno Lovrinčević od novinara traži da se njemu osobno isplati polovica budžeta za oglašavanje Vlade i državnih tvrtki koji im je on dodijelio.