Na Visu snimljen morski pas. Plivao je uz samu obalu

Na Visu je u nedjelju oko 15 sati viđen morski pas dužine od 1,3 metra. Riječ je o primjerku modrulja koji je plivao u moru dubine oko pola metra.

Snimku je objavio Dalmatinski portal.

Modrulj je vrsta morskog psa koja je najčešće viđena na otvorenom moru i to najviše na području južnog Jadrana. On je jedna od 29 vrsti morskih pasa u Jadranu, no zbog svoje ugroženosti zbog izlova u posljednje vrijeme teško ga je vidjeti.

U Hrvatskoj je poznat i kao modri kučak.