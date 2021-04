EU zastupnik Tomislav Sokol: COVID potvrda nije preduvjet, ali je garancija za slobodu kretanja

U Večernjakov studio danas je došao Europski parlamentarac Tomislav Sokol s kojim smo razgovarali između ostalog o COVID potvrdama, putovanjima u vrijeme pandemije, ali i zaštiti potrošača na nadolazećim izborima.

Emisiju vodi novinarka Lana Kovačević.

Koje su novosti vezane uz COVID potvrde?

- Jako je važno građanima objasniti da one nisu COVID putovnice, jer su putovnice po definiciji uvjet za prelazak granice, što u ovom slučaju nije istina. Dakle, osoba će i bez njih moći prijeći granicu. Praksa je takva da Europska komisija prelaže, a onda se parlament i Vijeće EU moraju usuglasiti kako bi neki propis stupio na snagu. Mi smo prije dva dana u EU parlamentu izglasali naš stav, a sada će će krenuti pregovori s EU Vijećem odnosno državama članica.

Kada govorimo o COVID putovnicama, što je u EU parlamentu izglasano drugačije od onoga što od prije znamo?

- Ona nije preduvjet, neće se odnositi samo na cijepljenje, to je isto. Ono što je različito je da ta potvrda zaista bude garancija za slobodu kretanja. Da turisti moraju pri povratu u samoizolaciju, onda ti turisti ne bi ni dolazili. Za to se EU parlament izričito zalaže, ali i za to da sami testovi budu besplatni. Pitanje je kako će se se to omogućiti, a trenutno različite članice imaju drugačije prakse.

Kada to spustimo na razinu Hrvatske, što bi to značilo za nas?

- Potvrde će se sigurno izdavati besplatno, a hoće li se testovi davati besplatno, to još ne mogu garantirati. Znam da će osobe s tim potvrdama imati garanciju za slobodu kretanja, no ukoliko je osoba nema, ali ima neku drugu potvrdu, svejedno će moći prijeći granicu. Dobivam mnoge poruke preko Facebooka gdje ljudi tvrde da će te putovnice ograničiti slobodu kretanja, no ja mislim da te osobe nisu u zadnjih godinu dana puno putovale jer tako i tako za prelazak u drugu državu osoba mora priložiti negativan test.

Kad to slušamo na razini EU, to zvuči jednostavno i provedivo. No, kada gledamo u slučaju Hrvatske, već sada imamo probleme. Kako će se Hrvatska ponašati u ovom polju, s obzirom da već sad kasnimo?

- Postoje različita rješenja, no važno je da se uvede taj EU sustav koji će se koristiti svugdje unutar Europske unije, a mi se nadamo da će se to ostvariti u lipnju. Mislim da imamo dovoljno vremena da se sve nejasnoće razjasne kako bi to funkcioniralo u lipnju, no svaka članica ima svoju proceduru. Primjerice, u Beligiji sam se ja testirao prije dva dana kako bih mogao prijeći u tranzitu u Frankfurtu, no test je jako kasnio i skoro sam zbog toga propustio let. Problema doista ima svugdje, pa čak i u Belgiji, radi se pod velikim opterećenjem te je potrebno još uhodavanja. Tu govorimo o stotinama tisuća ljudi koji se moraju provesti kroz sustav i tu treba biti tolerantan prema njima.

Što mislite, kako će se zemlje članice postaviti u odnosu na ljetovanje u Hrvatsku?

- To će biti puno lakše, ono za što se EU parlament zalaže jako pogoduje Hrvatskoj kako ne bi postojale dodatne prepreke. Što se tiče samih epidemioloških mjera, članice su slobodne same odlučiti svoja ograničenja, tu ništa nije nametnuto od strane EU. No ovaj dio koji se tiče ulaska i prolaska, tada zaista sve osobe koje će zadovoljavati jedan od tri uvjeta će moći slobodno putovati unutar država članica, no što je još važnije, moći će se slobodno vratiti u svoju državu bez straha da će morati ići u samoizolaciju. Zato nam je važno da imamo jedinstvenu EU politiku jer bi inače neke članice favorizirale neke svoje prijedloge koji ima pogoduju.

EU parlament radi nešto što se zove 'Pravo na zaborav'. Možete li nam pojasniti o čemu se tu radi?

- Ono što je problem je da je zdravstvena politika bila na margini i tek smo sad krenuli s guranjem tog zdravstva više u fokus i s inicijativom da se definira EU plan borbe protiv raka. EK je donijela taj plan jer prvi put predviđa sveobuhvatnu politiku borbe protiv raka - od prevencije, ranog otkrivanja, liječenja... Tu je predviđeno najmanje 4 milijarde eura koji će doći iz EU proračuna i tu je bitno naglasiti da je ukupan europski program za zdravlje 12 puta veći nego što je on bio prethodnih sedam godina. Dobili smo financijski okvir, no sada radimo na pravu na zaborav. Radi se o tome da osobe koje su preboljele rak i dalje imaju velikih problema u svakodnevnom životu. Najprije se tu radi o sklapanju ugovora o osiguranju, gdje te osobe moraju plaćati puno veće premije zbog većeg rizika te kod sklapanja ugovora o kreditima gdje ga one često ne mogu dobiti jer predstavljaju ''rizik''. Dakle, naša ideja je bila da se na razini EU uvede pravilo koje će zagarantirati, u pravilu 10 godina nakon preboljenja, da se te osobe jednako moraju tretirati kao i osobe koje nikada nisu imale rak. Postoje pravni instrumenti koji to reguliraju, no to samo moraju promijeniti i uvesti na razinu cijele EU.

Kada bismo to mogli očekivati u praksi?

- Problem EU je što to jako dugo traje jer postoji jako puno dionika. Ponekad čak i predugo traje, no vjerujem da bismo to do kraja ovog mandata to mogli izglasati.

Strategija 'Od polja do stola' predviđa obvezu označavanja proizvoda. Što je najveća novost?

- Ona bi trebala biti osnova za donošenje 27 EU propisa sve od poljoprivrede i proizvodnje, pa do finalne konzumacije hrane. Mi smo iz Pučke stranke izglasali tekst našeg mišljenja koji se zalaže za nekoliko stvari. Prvo, kad govorimo o hranidbenoj vrijednosti proizvoda, mi smo za to ga se on navede na prednjoj strani samog proizvoda, a ne na stražnjoj. Također se zalažemo za to da se obvezno mora označiti zemlja podrijetla proizvoda, i tu bih prvo naveo primjer meda. Mi zapravo ne znamo iz kojih država med dolazi i u kojem postotku je taj med iz EU, a koliko je iz primjerice Kine. Morat će biti jasno naznačeno iz koje zemlje potječe i u kojem postotku, čime ćemo olakšati našim poljoprivrednicima koji se suočavaju s nelojalnom konkurencijom. Ono što je važno je da će potrošači imati puno više informacija o tome što jedu, ali je važno i da se zaštite naši tradicionalni proizvodi. Mi jesmo za promicanje vegeterijanske prehrane, no ne i da se ona forsira na potrošače.

Mogu li proizvođači tradicionalnih proizvoda u okviru ovih potpora očekivati nešto veći zalogaj nego dosad?

- Morat će napredovati u tehnološkom smislu i prilagoditi sve svim novim pravilima koja će se uvesti. Mi se borimo i za tu svrhu da bude više sredstava koji bi se dali poljoprivredicima kako bi se oni mogli prilagoditi.

Što je s borbom protiv nepoštenih trgovaca?

- Imamo direktivu o nepoštenim poslovnim praksama, gdje postoji popis tih praksi koji su zabranjene i Hrvatska je tu na dobrom tragu, a po nekim stvarima je čak otišla i korak dalje. Prije se dosta govorilo, a nažalost još nije riješeno do kraja, je različita kvaliteta proizvoda. Tu pričamo o istim proizvodima no rađenim u različitim država, poput Nutelle, i takva bi praksa trebala u potpunosti zabraniti i staviti na crnu listu nepoštenih praksi. Trenutno je regulativa takva da potrošač mora dokazivati da se radi o proizvodu različite kvalitete s ciljem zavaravanja kupaca, a to je jako teško dokazati u praksi. Jedno istraživanje, koje je naručila EK, pokazalo je da je pola uzetih proizvoda različite kvalitete i okusa u različitim državama. Ono za što se ja zalažem je da se ova tema ponovno stavi na dnevni red, a već sam i ubacio u spomenutu direktivu jedan amandman koji se tiče upravo toga, i mislim da imamo još dosta toga za napraviti kako bismo spriječiti manipulaciju potrošačima.

Izglasano je i uvođenje jedinstvenog punjača za mobitele. Što to znači za potrošače diljem EU?

- Stvaramo pritisak EK da se to implementira, nadam se za vrijeme ovog mandata, i to znači da nećemo više imati različite kvalitete punjača, tako da potrošači neće iznova morati kupovati nove punjače. Također, time ćemo pomoći i zaštiti okoliša jer se više neće bacati stari punjači koji ne pristaju novim mobitelima koje potrošač kupi.

