SDP-ov Tonči Restović o stanju u stranci: Kod nas je uvijek nekakav rat. Mislim da nas to može i osnažiti

U studiju Večernjeg lista gostovao je kandidat SDP-a za gradonačelnika Šibenika i jedan od najbližih ljudi sefa te stranke Peđe Grbina. Tonči Restović govorio je o nadolazećim lokalnim izborima, ali i o problemima s kojima se SDP suočava unutar vlastitih redova.

Upitan za izbore u Šibeniku, gdje se kandidirao za dužnost gradonačelnika, kazao je: – Ankete idu na stranu Željka Burića. Ušao sam u ovu kampanju potpuno iskreno. Obišao sam svako prigradsko nasilje. Čak mislim da imam šanse.

Komentirajući stanje u gradu naveo je kako je ponestalo svježih ideja. Ustvrdio je da je Burić u svojem prvom mandatu nastavio s projektima koji su počeli za vrijeme drugih.

– Svatko pametan nastavit će s idejama koje je netko pokrenuo. Nastavili su se projekti koje financira Europska unija. To radi ekipa koja je radila i ranije. Ti projekti nemaju nikakve veze s kvalitetom života u gradu.

Govoreći o projektu Poljane, istaknuo je kako je to dobar projekt. No, komentirajući fontanu od dva milijuna kuna, upitao se i što se drugo moglo napraviti umjesto toga.

– Zašto mislim da nemaju ideje? Hoće li nam projekt aglomeracije dovesti jeftiniju vodu? Odgovor je da vjerojatno neće. Čini mi se da je svaki taj projekt na autopilotu – naveo je SDP-ovac.

Upitan o svojim projektima, kazao je: – Mislim da nije populizam što se gradonačelnik osam godina nije pojavio u predgrađu. Ti problemi nisu mali tim ljudima. Projekt proširenja rive riješio bi tri ključna problema. Šibenik bi trebao biti biser nautičkog turizma, a to nije. Proširenje bi riješilo plavljenje Dolca koje se događa svake godine, tako bi riješili izlaz iz grada, a mogli bi na tom mjestu organizirati oko 200-tinjak parkirnih mjesta. Čini mi se da bi tako mogli produžiti turizam i pojačati gospodarstvenu aktivnost.

Restović je istaknuo kako je koronavirus sve naučio da ni jedan grad ne može biti samo turistički okrenut.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 28.04.2021., Zagreb - Tonci Restovic, kandidat SDP-a za gradonacelnika Sibenika gostovao je u Vecernjem listu. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

O stanju u stranci

– Poznajem Peđu Grbina već dugi niz godina godina. Razgovaramo o svemu, možda je u zadnje vrijeme malo rjeđe jer su svi fokusirani na lokalne izbore. Mislim da je donio odluke koje se godinama nisu donosile. Kad se nisu donosile, najveći nam je krimen bio što nismo radili. Radit će se pogreške, ali ne zato što će se stajati sa strane – kazao je.

Na pitanje rješava li se olako Peđa Grbin ljudi kao što je Gordan Maras, kazao je: – Odgovorit ću potpuno jasno, nemam pojma što se događa u zagrebačkom SDP-u. Mene je više strah onih političara koji zasjednu u neku fotelju i žele živjeti od toga. Zbog velikog broja takvih političara ljudi nemaju nikakvo povjerenje. Nisam primijetio da se Peđa Grbin olako rješava ljudi.

O izbacivanju Željka Sabe, Restović ie istaknuo kako je to bilo opravdano.

– Željko Sabo optužen je za iznimno ozbiljno djelo. Mnogi kažu da svi to rade, a ja se s tim ne bih složio – kazao je i rekao da bi u tom slučaju i svi ostali trebali odgovarati.

– Kod nas nikad nije ni bilo mirno. Kod nas je uvijek nekakav rat u stranci. Ne zovem to baš ni ratom i ne mislim da je to previše dramatično. Mislim da nas to može osnažiti. Ovo vodstvo stranke bolje je od onog prošlog – kazao je i dodao da je uvjeren kako će SDP zadržati sve gradove u kojima su na vlasti.

Volio bih da SDP pobjedi u Makarskoj te da ima malu nadu za Dubrovačko-neretvansku županiju i otoke.

– Ako rezultat bude katastrofalan, mislim da ga nitko neće tjerati da ode, koliko ga poznajem – odgovorio je na pitanje o tome hoće li Peđa Grbin dati ostavku ako rezultati budu loši.

Ustvrdio je i to da Milanović i Grbin imaju posve različite uloge te da bi predsjednik zasjenio svakoga.