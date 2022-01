UŽIVO Plenković: Čini se da je ovaj soj virusa manje opasan, ali brže se širi i zarazniji je

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade.

- Što s tiče koronavirusa, epidemija se širi, omikron je u Hrvatskoj, brži je i zarazniji soj virusa, to se reflektira u brojevima zaraženih. Još jednom bih pozvao one koji nisu cijepljeni da se cijepe, oni koji su cijepljeni da uzmu treću dozu. Preko 700.000 ljudi je dosad primilo booster zonu, povjerenje u znanost i medicinu je važno. Uz cijepljenje jedino kombinacija temeljnih epidemioloških mjera nam može pomoći. Broj novozaraženih ne odražava se proporcionalno na broju ljudi koji su hospitalizirani i onih koji su na respiratoru, čini se da je ovaj soj virusa manje opasan po teške oblike bolesti nego što je to bilo ranije - rekao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice.

Govorio je i o Vijeću za euro.

- Pojasnili smo temeljne elemente, kalendar. Cilj je ispuniti sve kriterije do kraja prvog kvartala ove godine, konačno utvrđivanje tečaja i nakon turističke sezone dvojno isticanje cijena, dvojno korištenje kuna i eura prvih 14 dana 2023. Nakon toga rok od godinu dana zamjena gotovog novca kuna za eure i mogućnost da se nakon proteka tog roka neograničeno u vremenskom smislu mogu kune mijenjati u eure u HNB-u bez troškova za građane - rekao je Plenković.

Na sjednici Vlade na dnevnom redu je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju, kao i redovita izvješća o aktualnom stanju vezanom za koronavirus te potres.