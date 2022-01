UŽIVO Plenković: Cijene energenata neće se mijenjati do 1. travnja

Moramo vrlo jasno kazati kako su i svijet i Europa pogođeni rastom cijena energenata. Prosječan rast cijene struje u proteklih mjeseci je 20 posto, a plina 40 posto. Hrvatski građani to nisu osjetili. Ono što su naši prijatelji u u EU osjetili, naši građani nisu. To se mora znati. Kazao je to premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade te dodao kako se do kraja sezone grijanja, do 1. travnja, cijene neće mijenjati.

- Razgovaramo i o smanjenju stope PDV-a na cijenu plina. Spriječili smo globalni kolaps ekonomije kod nas - naglasio je premijer.

Komentirao je i situaciju s koronavirusom.

- Situacija se ne smiruje, omikron se širi sve brže, od 3 milijuna novih slučajeva, milijun i pol dnevno otpada na Europu. Premda je zarazniji, primjećuje se da izaziva blaže simptome, no smrtnost ostaje visoka. U Hrvatskoj u proteklih 7 dana imamo više od 48.600 slučajeva zaraze, to je najveći broj u protekle dvije godine. To je duplo više nego što je bilo prije dva tjedna. Danas je broj preminulih premašio prag od 13.000 ljudi i ta činjenica je važna u svjetlu druge činjenice, a to je da se dnevni ritam cijepljenja usporava - rekao je dodavši kako se od lipnja suočavamo s tim usporavanjem u dinamici cijepljenja.

Od ožujka do svibnja prvu dozu primilo je milijun i pol građana, dodao je, a od tada do danas manje od milijun. Pozvao je građane da se cijepe i da se pridržavaju mjera.

Komentirao je i sastanak s Bakirom Izetbegovićem vezano za situaciju u BiH.

- Održao sam sastanak s Izetbegovićem o suradnji Hrvatske i BiH, pripremi sjednice Vlade i Vijeća ministara BiH, zadnjim razgovorima koji će uslijediti u vezi izmjena izbornog zakona i osiguravanju ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda - kazao je te dodao da žele surađivati s BiH.

Na dnevnom je redu sjednice prijedlog izmjena i dopuna Zakona o tržištu rada, kao i informacije o aktualnom stanju vezanom uz koronavirus i potres.