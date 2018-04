SDP-ovci prozivali Plenkovića: Vi ste čudotvorac! To je kao Dinastija, Dallas, Santa Barbara...

13.50 Završilo je Aktualno prijepodne u Saboru, određena je stanka, a rad će zastupnici nastaviti u 15 sati.

13:20 Gordan Maras (SDP) prozvao je premijera Plenkovića i ministricu Dalić za pogodovanje nekim tvrtkama. - Ja sam iz nekih vaših odgovara zaključio da ste čudotvorac, nažalost samo za sebi bliske ljude i tvrtke. Do prije godinu i pol dana neke tvrtke nisu zarađivale gotovo ništa, a nakon što su došli Plenković i Dalić zarađuju po 12 milijuna kuna godišnje. Vi ste verificirali te dokumente i rekli da je ispravno da Texo Management toliko zarađuje. Svaki mjesec zarađuju kao 250 zaposlenih radnica u Konzumu. Mene zanima koliko će Texo Management dobiti od 260 milijuna za potpisivanje nagodbe, koliko će od toga dobiti ljudi bliski vama, a koliko HDZ - pitao je Maras premijera. Plenković je odgovorio kako angažman odabranih savjetnika AlixPartnersa i podizvođača nije pitanje odgovornosti Vlade te da kao šef Vlade ne može na to utjecati. - Ono što je nama bilo bitno da proces uspije, da se ne dogodi financijska katastrofa, da radna mjesta ostanu. Vidim da vi koji ste bili protiv donošenja zakona, sad kad vidite da je operacija uspjela, nastojite naopraviti problem. To je vaše pravo. Vaše insinuacije da sredstva koja dobivaju ljudi koji rade svoj posao kao savjetnici mogu imati veze s HDZ-om su besprizorne. Apeliram da promislite malo drugi put kad koristite takve riječi - rekao je Plenković i dodao kako je, kad je postao svjestan angažmana Texo Managementa, došlo do ostavke bivšeg izvanrednog povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka. Maras nije bio zadovoljan odgovorom pa je nastavio u istom tonu... - Uzeli ste ugovore, proučili ih, ali i dalje trpate novac u džep tih tvrtki. Ako ste mogli smijeniti Ramljaka onda ste mogli i spriječiti da se nastave takvi ugovori. Peruško je mogao utjecati na konzultante, nije istina da su svi dobavljači zadovoljni, mnoge velike tvtke nisu zadovoljne, nije istina da nagodba u Agrokoru porezne obveznike neće ništa koštati. Što je s potraživanjem Grada Zagreba, HBOR-a? Što je s 3000 manje zaposlenih nego prošle godine u Agrokoru? Ne govorite istinu gospodine Plenković, nije popuštao Maras.

13:10 Zlatko Hasanbegović (NZH) je premijeru Plenkoviću poručio kako je veleposlanik jedne države izjavio kako je cilj njegove države učiniti Hrvatsku državu u energetskom smislu ovisnom o njegovoj državi. - Upravo u vrijeme vašeg mandata eskalirao je Agrokor, a banke postaju njegov većinski vlasnik. Vlada vašeg prethodnika donijela je odluku o izgradnji LNG terminala kako bi se onemogućila ovisnost o bilo kome. Hoćete li popustiti pred pritiscima ekološke Kominterne i izaći pred Vladu i Sabor s Lex LNG-jem - upitao je Hasanbegović. - Prije nekih mjesec dana smo na jednoj konferenciji čvrsto rekli da LNG projekt ide dalje. Imali smo projekt predstavljen Europskoj komisiji gdje smo dobili 101 milijun eura za realizaciju projekta, pripremili smo poseban zakon koji ćemo predstaviti u Saboru kako bi došlo do ovog projekta - rekao je Plenković i dodao: - Bitno je da se izabere jedinica, tj. brod koji bi bio plutajući, na Krku, a za koji će biti važno hoće li imati utjecaja na okoliš ili ne. Međutim u svakom slučaju je po meni taj problem pomora u moru isfabriciran. Taj će se projekt realizirati prije svega zbog Hrvatskih interesa ali i zbog strateškog pozicioniranja Hrvatske i diverzifikacije opskrbom plinom. Hasanbegović je odgovorio sljedeće: - Hvala vam što ste me poučili svim javno dostupnim podacima, jer i sam znam da projekt ide dalje. Ponavljam vam pitanje, kada ćete izaći s konkretnim Lex LNG pred ovaj Sabor?Jer ako to ne napravite uskoro će doći do povlačenja sredstava EU.

12:36 Sinša Hajdaš Dončić (SDP) komentirao je zapošljavanje članova obitelji i prijatelja premijera Andreja Plenkovića. - Čitam u novinama da je vaš šogor postao šef zračne luke Dubrovnik, vaš ujak član uprave Parka prirode Bikovo, vaš kum veleposlanik u Britaniji, muž vaše rodice rektor Splitskog sveučilišta. To je kao Dinastija, Dallas, Santa Barbara. Je li vi to sad zapošljavate po obiteljskom umjesto po stranačkom ključu - pitao je SDP-ov zastupnik, na što je Plenković odgovorio sljedeće: - Prva rodica od moje mame je supruga novog rektora splitskom sveuličišta. Kako se biraju rektori, mislite li da ih Vlada bira? Ja vas upućujem da malo guglate, pogledajte CV dekana Dragana Ljutića. Što se tiče veleposlanika, ja sam njemu bio kum... Bili su vam tu kumovi i vaš bivši premijer i zastupnik. Nisam primijetio da se netko buni. Što se tiče brata moje majke, čovjek ima iskustva u funkcioniranju grada i parka prirode zadnjih 50 godina. Ne znam kolika je naknada za to, vjerojatno 300, 400 kuna. Što se tiče Nere Miličić koja je postala šefica ureda HTZ-a u Munchenu, ona ima sve kvalifikacije, uz to govori nekoliko jezika, išla je na javni natječaj i bila najbolja. Što se tiče gospodina Maslaća, prešao je na dužnost u zračnoj luci na način koji ima veze s funckioniranjem zračne luke. Plenković je još naglasio kako ne mogu ljudi koji imaju svoj životni put stati sa svojim aktivnostima zato što je netko na nekoj dužnosti. - Možda je bolje da se vratite stranačkom ključu kod kadroviranja - zaključio je Hajdaš Dončić.

10:50 HSS-ov Krešo Beljak uputio je pitanje premijeru Plenkoviću vezano za Agrokor. - Prije godinu dana donesen je lex Agrokor, a jučer je predstavljen nacrt nagodbe prema kojem će Agrokor postati ruski dok će sjedište kompanije bit u Nizozemskoj. Znači li to da će se Agrokor micati s popisa sistemskih poduzeća s obzirom na to da će imati sve manje veze s Hrvatskom - upitao je Beljak. Plenković je odgovorio da će u sljedeća tri mjeseca biti poznato na koji način će biti organizirana kompanija i njeno upravljanje. - Vi znate da su praktički financijski vjerovnici ti koji su determinirali strukturu vlasništva, oni tamo nisu našim odabirom. Kada pogledate danas kako to izgleda, vidite da su ovakvom nagodbom dobavljači vrlo zadovoljni. Uložili smo veliki rizik. Sad kad smo došli u fazu da su svi zadoovljni, vi postavljate pitanje kakva je vlasnička struktura. Ruske banke ili američki fondovi, oni su tu došli s ekonomskim interesom, nema teorija zavjere - kazao je Plenković, a Beljak je na to dodao kako nije dobio odgovor na pitanje. - Pitao nešto drugo. Hoće li zakon vrijediti za Agrokor i je li to i dalje tvrtka od sistemskog značenja za Hrvatsku - rekao je Beljak.

9:35 Počela je sjednica Sabora!

Dinamičan tjedan Prvi tjedan rada bit će jedan od najdinamičnijih u posljednjih nekoliko godina: nakon Aktualnog prijepodneva, Sabor će raspravljati o ratifikaciji Istanbulske konvencije, dokumentu koji je podijelio hrvatsku javnost, ali i vladajući HDZ, u četvrtak o opozivu potpredsjednice Vlade Martine Dalić, a u petak o premijerovu izvješću o sastancima Europskog vijeća.