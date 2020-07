Na sastanku s ministricom Vučković potvrđeno da Meggle odlazi iz RH, spreman i na prodaju pogona

Meggle definitivno prestaje s preradom mlijeka u Hrvatskoj, potvrđeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare, nakon sastanka koji je ministrica poljoprivrede Marija Vučković održala s predstavnicima mliječne industrije i osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem.

Dotukla ih korona

Meggle nema namjeru nastaviti proizvodnju u Hrvatskoj, radnici će dobiti plaću zaključno s 31. prosincem, a dotad će se i otkupljivati mlijeko od kooperanata, kazao je čelnik uprave Marijan Vučak.

– Spremni smo i na prodaju tvornice i imamo na tome vremena raditi do 31. prosinca – poručio je, ponavljajući da je njihova poslovna odluka donesena zbog dugogodišnjih poslovnih izazova i brojnih kriza koje su imale negativan utjecaj na poslovanje, od krize zbog aflatoksina, preko krize Agrokora do najnovije koronakrize. U procesu restrukturiranja postupat će odgovorno i socijalno osjetljivo te će se osigurati kvalitetne otpremnine i uvjeti raskida ugovora o radu uz socijalni dijalog sa zaposlenicima isvim relevantnim tijelima, poručio je, te dodao da će, kao i do sada, pokušati biti socijalno odgovoran i dobar poslodavac do kraja. S djelatnicima će i ponaosob razgovarati, poštujući pravila i zakone, ali i grupno kako bi im se olakšao odlazak iz tvrtke te pronalazak novog posla, objasnio je. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković jučer je kazala da odlaskom Megglea 270 kooperanata koji su mu isporučivali oko 25-26 milijuna kilograma mlijeka godišnje nisu ugroženi.

– Na sastanku su dobivena jamstva mljekarske industrije da će se otkup nastaviti – rekla je ministrica. Još ne može dati odgovor na koji će se način nastaviti proizvodnja u tvornici kako bi se sačuvalo svih 160 radnih mjesta. No predstavnici industrije, regionalna samouprava i Vlada učinit će sve da se tradicija i proizvodnja te mljekare, koja radi već više od 70 godina, održe i ubuduće, obećala je Vučković. Na upit ima li zainteresiranih za pogon Megglea, osječko-baranjski župan Ivan Anušić kazao je da o poslovnim odlukama ne može davati informacije niti prejudicirati.

– Ne možemo davati sve informacije ako govorimo o poslovnim odlukama. Nitko od kooperanata neće biti ugrožen ni u jednom trenutku – ustvrdio je te dodao da u daljnjim razgovorima o problemu koji se nadvio nad Meggleom ima i podršku premijera, kako bi se on riješio što je moguće bolje, s ciljem da se nastave prerada i otkup te spase radna mjesta.

Teško svima u industriji

Dok je dio javnosti šokiran odlaskom Megglea iz Hrvatske, koji već godinama radi i u našem susjedstvu, u Srbiji i BiH, poznavatelji prilika u mljekarskoj industriji kažu da ta odluka nije nimalo iznenađujuća.

Zbog enormnog uvoza mliječnih prerađevina, najviše sira po dampinškim cijenama koji u potrošnji građana čini već 60%, nelojalne konkurencije, niske cijene otkupa mlijeka, nelikvidnosti sektora... proizvodnja mlijeka konstantno pada – u prvih šest mjeseci 2020. dodatnih 2,3%, a dok se spremaju i novi nameti od ponovnog uvođenja povratne naknade na ambalažu, PDV na mliječne proizvode u nas je najviši u Europi. Iz Megglea su nam odgovorili da će i nakon 1. siječnja biti prisutni u Hrvatskoj, ali samo s proizvodima tvornica iz drugih europskih zemalja u kojima posluju te će u skladu s time u Hrvatskoj zapošljavati svega 30-ak ljudi u prodaji i administraciji.