Anušić: Meggle je izostavio jednu važnu informaciju. Nisu rekli da se proizvodnja seli u Bihać i Kragujevac

Vijest o zatvaranju tvrtke Meggle u Osijeku, gašenje proizvodnje i otpuštanje 160 radnika, na noge je digla i javnost i političku scenu u Slavoniji. No, u priopćenju koje je tvrtka odaslala u četvrtak, izostavljena je, kako je danas otkrio župan Ivan Anušić, jedna važna informacija.

- Nisu rekli da se proizvodnja seli u Bihać i Kragujevac, dakle u BiH i Srbiju. Razlozi su vrlo jednostavni - jeftiniji način poslovanja, funkcioniranja, i možda jednostavniji način funkcioniranja. U ovom trenutku te informacije nemam, ali pretpostavljam, s obzirom na to da se proizvodnja seli u te dvije zemlje, da je to to. Naravno da mi ne možemo zapovjediti Meggleu gdje će raditi i proizvoditi, ali možemo na drugi način izvršiti pritisak, a to je da Meggle više nije onaj koji se predstavlja u Hrvatskoj, da je to brend koji će očigledno proizvoditi negdje dalje, a ne u Osijeku. Jer, na neki način i kvaliteta je najviše bila naglašavana time da je to domaće mlijeko sa slavonskih i baranjskih polja. E, u ovom slučaju sada ćemo morati malo mijenjati percepciju o proizvodima u Meggleu, i porazgovarati s glavnim šefovima kako misle dalje funkcionirati i raditi u Hrvatskoj. Postoji način kako možemo izvršiti pritisak, i to ćemo svakako i učiniti. Nećemo dopustiti da ovo preko noći nestane, jer smo se previše toga tijekom godina nagledali. Traju i pregovori s drugim firmama kako spasiti radna mjesta i preradu mlijeka u Osijeku – poručio je župan Ivan Anušić.

Rekao je i kako je uspostavljen kontakt s predsjednikom Uprave Megglea u Njemačkoj Matthiasom Oettelom.

- Čim smo saznali da Meggle otpušta 160 radnika i zatvara proizvodnju u Osijeku, uputili smo dopis Matthiasu Oettelu, predsjedniku Uprave Megglea u Njemačkoj, zatražili smo hitan sastanak i očitovanje zašto se to tako naglo dogodilo. Paralelno smo komunicirali s našom ministricom poljoprivrede Marijom Vučković, koja je dogovorila sastanak zajedno s nama i Upravom Megglea u utorak u Ministarstvu, kada ćemo sjesti, porazgovarati i, nadam se, naći rješenje za 160 radnika i nastavak proizvodnje u Osijeku. Moram napomenuti kako je od 1949. tradicija proizvodnje i prerade mlijeka u Osijeku i da je, s našeg stajališta, nedopustivo da se 160 ljudi nađe na ulici i da se tako duga proizvodna tradicija prekine. Napravit ćemo sve da spasimo radnike i Meggle, i da spasimo proizvodnju i preradu mlijeka na području Osijeka. Govorim i o velikom broju kooperanata koji ovise o Meggleu. Po njegovu povratku iz Bruxellesa, uspostavit ćemo kontakt i s premijerom i siguran sam da ćemo do konca godine, za kada je najavljeno zatvaranje, naći rješenje i da do toga neće doći – kazao je Anušić.