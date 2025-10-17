Na prodaji piratskih internet televizija zaradili skoro šest milijuna eura, a nositelje autorskih prava oštetili za dva

Uhićeno ih je 12, svi su ispitani na USKOK-u i nakon toga pušteni da se u nastavku istrage brane sa slobode. A uhićeni su u sklopu istrage koja je lani u studenom pokrenuta protiv 12 osoba, pa već jednom proširena u rujnu protiv 51-godišnjaka koji ima hrvatsko i talijansko državljanstvo. Uglavnom, nakon što je u četvrtak u sklopu još jednog proširenja istrage iz rujna lani, uhićeno još 12 osoba, USKOK je sada protiv njih pokrenuo istragu, kojom je trenutačno obuhvaćeno 26 osoba koje se sumnjiče da su u sklopu zločinačkog udruženja počinili računalne prevare. Osim toga sumnjiči ih se da su također u sklopu zločinačkog udruženja nedozvoljeno rabili tuđa autorska djela. U prijevodu, prodavali su piratsku internet televiziju i na njoj masno zarađivali. Jer USKOK ih sumnjiči da su pribavili protupravno stečenu imovinsku korist od 5,9 milijuna eura koje su sukladno zaduženjima i ulogama u zločinačkom udruženju međusobno dijelili. Pri tome su, nositelje autorskih i srodnih prava oštetili za najmanje 1,9 milijuna eura.

Kada je lani u studenom pokrenuta istraga, USKOK je kao "mozak" djela inkriminiranih istragom označio Damira J., vlasnika jedne zagrebačke tvrtke. Njega je USKOK lani osumnjičio da je s više drugih osoba napravio TSPD aplikaciju koju je i administrirao. Spomenutu aplikaciju je, kako se sumnja, nudio preko Google Play mrežne trgovine. Tako su do aplikacije dolazili brojni korisnici koji su za 10-15 eura mjesečno, odnosno 80 do 200 eura godišnje, uz pomoć ove aplikacije mogli gledati oko 400 programa. Korisnici su imali mogućnost i da koriste veliku videoteku. Priča je, sumnja USKOK, počela nakon što su Damir J. i njegovi suradnici zakupili programe na B netu, Max TV-u i Max sportu, te su na neutvrđen način dekodirali sadržaj Total TV-a i Arena sporta. Potom su s tih programa uklanjali programske zaštite i omogućavali korisnicima da za puno niže mjesečne naknade gledaju puno televizijskog i filmskog sadržaja.

Sve navedeno se događalo od siječnja 2020. do studenoga 2024. a USKOK osumnjičenicima stavlja na teret da su postupali i protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, kada su korisnicima omogućavali gledanje raznih sadržaja bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava. USKOK navodi da je cilj zločinačkog udruženja bio stjecanje nepripadne imovinske koriste ta da su kako bi ostvarili taj cilj, članovi zločinačkog udruženja nabavljali prijamnike, instalirali mrežne aplikacije, pronalazili nove preprodavače, održavali mrežne poslužitelje, naplaćivali mjesečne, odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima i administrirali virtualne videoteke.

USKOK jednog od osumnjičenika tereti i da je zakupljivao mrežni prostor u vlasništvu stranih trgovačkih društava na koji je neovlašteno usmjeravao prijenose televizijskog sadržaja te pohranjivao filmske sadržaje u virtualnu videoteku Drugi osumnjičenici terete se da su zainteresiranim korisnicima omogućili neovlašteni pristup televizijskim i filmskim sadržajima putem kontrolnog panela. Za navedeno su naplaćivali naknade od kojih su dio zadržali za sebe, a dio prosljeđivali organizatorima zločinačkog udruženja.