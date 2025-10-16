Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju

* uhićenja i hitne dokazne radnje jutros u pet županija

* USKOK u priopćenju spominje povredu intelektualnog vlasništva

10:37 Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.