Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
Ana Trgovac
16.10.2025.
u 10:38

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

* uhićenja i hitne dokazne radnje jutros u pet županija
* USKOK u priopćenju spominje povredu intelektualnog vlasništva

10:37 Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

HR
hrza
11:01 16.10.2025.

Ovaj USKOK radi ko dragstor od 00 do 24 svaki dan i subota i nedelja.

