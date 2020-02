Na pomolu savez: Nezavisni načelnici, župani i gradonačelnici u novi ‘Most’

Posljednje istraživanje prema kojemu bi prag na idućim parlamentarnim izborima prešao samo SDP, HDZ i stranka Miroslava Škore izazvala je popriličnu paniku na političkoj sceni. Mnogim protagonistima jasno je da male stranke samostalno nemaju šanse, pa ne čudi što se traga za nekom novom dobitnom kombinacijom. Jedna takva, nadaju se od centra nalijevo, mogla bi biti ideja da se za iduće parlamentarne izbore u novi savez okupe jaki nezavisni načelnici, gradonačelnici i župani pojačani jakim pojedincima na političkoj sceni i iz društvenog života.

Naši izvori kažu kako traje potraga za 11 takvih jakih imena, koji bi bili nositelji izbornih lista u svakoj izbornoj jedinici i, za koje se vjeruje da bi svojim imenom i prezimenom i rezultatima u dosadašnjem političkom ili društvenom djelovanju mogli povući glasače da svoj glas daju tom novom savezu.

Prije odluke istraživanje

Iako razgovori tek traju, neka potencijalna imena koja bi mogla biti dio novog saveza nezavisnih političkih opcija i jakih pojedinaca koji zagovaraju velike promjene u Hrvatskoj ipak su počela „curiti“. Kao jedan od glavnih „igrača“ spominje se mladi gradonačelnik Vrgorca i saborski zastupnik Ante Pranić koji je i predsjednik Nezavisne liste mladih. U kombinaciji se spominje i gradonačelnik Knina Marko Jelić kao i gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, koji je do prije neki dan sam pokušavao okupiti liberale, ali što je, kako stvari stoje, propalo. Razgovaralo se, doznajemo, i sa šeficom stranke Start Dalijom Orešković, koja otvoreno kaže kako je za nju stvaranje jakog trećeg bloka pitanje bitke za Hrvatsku jer ju i HDZ i SDP mogu „voditi samo u daljnju propast“.

Razgovaralo se, kažu naši izvori, i s međimurskim županom i bivšim HNS-ovcem Matijom Posavcem, koji bi također mogao biti dio te „ekipe“. On sam do sada nije otkrio kako svoj daljnji politički put, ali izvori koji su mu bliski kažu da na parlamentarne izbore, ako se odluči na njih izići, ide kao nezavisni i da je uvijek bliži to napraviti u opciji s drugim nezavisnim kandidatima nego na listi SDP-a, za što navodno ima neformalne ponude. U toj se kombinaciji spominje i ime Davora Nađija, zamjenika gradonačelnika Svete Nedelje, koji se prije nekoliko dana misteriozno iščlanio iz HNS-a iako je slovio kao jedan od potencijalnih kandidata za novo vodstvo te stranke. Potencijalnih imena ima još, ali naši izvori kažu kako će se prije konačne odluke napraviti i veliko istraživanje u kojemu će biti sva potencijalna imena za nositelje lista, a kako bi se vidjelo kako na koga reagiraju sami birači na terenu, tj. da bi se vidjelo tko ima šanse, a koga je bolje u startu isključiti iz priče.

Relković: Ta opcija nedostaje

Iako nitko od protagonista ideje s kojima smo razgovarali ne voli da ih se uspoređuje s Mostom, štoviše, od takve usporedbe zaziru, ova priča ipak podsjeća upravo na Mostovu otprije pet godina. I oni su svoj politički put počeli kao lista nezavisnih kandidata, jakih u svojim lokalnim sredinama i na izborima 2015. bili su najveće izborno iznenađenje s 19 osvojenih mandata. No vrlo brzo pokazalo se da je ta ekipa heterogena, da se ne mogu programski „sastaviti“. Kada se vide imena koja se spominju u kombinaciji za novi savez na prvi izgleda da bi i novi savez mogao imati sličnih problema.

Iza prvog Mosta stajao je politički analitičar Ivica Relković. A upravo se Relković spominje i kao jedan od ljudi iz sjene i potencijalnoga novog saveza. On sam kaže da u ovom trenutku razni ljudi piju kave s raznim ljudima i kako je nelogično da se ništa oko centra prema lijevo ne događa.

– Kao politički analitičar, simpatiziram da se nešto takvo dogodi na političkoj sceni. Takva opcija nedostaje, ali više od toga ne mogu kazati – kaže Relković.