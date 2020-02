Na policajce nasrnuo nožem, čekićem i vatrogasnim aparatom

Muškarac (58), optužen je za pokušaj teškog ubojstva i prisilu prema službenoj osobi, a optužnicu je protiv njega podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Optužen je da je 16. srpnja 2019. u 15.30 odbio izaći iz stana i to nakon što su do njegovog stana došla dva policajca i Hitna pomoć. Pozvani su jer je bio psihički rastrojen i neubrojiv, a kako nije htio poslušati policajce i otvoriti im vrata, oni su pozvali vatrogasce, koji su nasilno otvorili vrata stana.

Kada su policajci ušli u stan, 58-godišnjak ih je dočekao s nožem u ruci, kojeg je skrivao iza leđa. Policajci su ga tražili da izađe iz sobe, a on ih je odbio poslušati. Jedan od policajaca mu je prišao, a 58-godišnjak je nožem nasrnuo na njega, pokušavajući ga ubosti nožem u trbuh.

No policajac se na vrijeme izmaknuo i rukama blokirao ruku 58-godišnjaka, a u napadu nije bio ozlijeđen. Kako dvojica policajaca nisu mogli svladati 58-godišnjaka koji je mahao nožem, pozvali su interventnu policiju. No i interventni policajci su imali posla s njim jer ih je na njih nasrnuo vatrogasnim aparatom kojeg je aktivirao. Osim toga polio ih je nepoznatom tekućinom te je mahao nožem i čekićem pokušavajući napasti policajce. Jednom je čekićem udarao po zaštitnom štitu, a drugog je nožem uspio zarezati po ruci prije no što je svladan.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se 58- godišnjaku produlji pritvor jer je u vrijeme počinjenja djela bio neubrojiv, pa postoji opasnost da bi izlaskom na slobodu ponovio djelo. Osim toga stavljen je i zahtjev da mu se odredi smještaj prema odredbama Zakona o osobama s duševnim smetnjama.