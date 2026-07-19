FOTO Brodica izgorjela i potonula kod Premanture, more prodiralo u brodicu u Puli

Na području istarskog akvatorija u subotu su istodobno zabilježena dva izvanredna događaja na moru, u kojima su spašavana plovila i spriječene teže posljedice. U oba slučaja nije bilo stradalih ni ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Na području istarskog akvatorija u subotu su istodobno zabilježena dva izvanredna događaja na moru, u kojima su spašavana plovila i spriječene teže posljedice. U oba slučaja nije bilo stradalih ni ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Foto: MMPI
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Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je spasilačke aktivnosti u suradnji s Lučkom kapetanijom Pula prema dva plovila u zapadnom dijelu istarskog akvatorija.
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je spasilačke aktivnosti u suradnji s Lučkom kapetanijom Pula prema dva plovila u zapadnom dijelu istarskog akvatorija.
Foto: MMPI
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Prva dojava zaprimljena je 19. srpnja u 14.18 sati, kada je očevidac prijavio požar na brodici u uvali Valmižeja kod Premanture. Odmah su pokrenute spasilačke aktivnosti, a na mjesto događaja upućeni su službenici Lučke kapetanije Pula i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pula. O događaju su obaviješteni i Postaja pomorske i aerodromske policije Pula te nadležna Policijska uprava.
Prva dojava zaprimljena je 19. srpnja u 14.18 sati, kada je očevidac prijavio požar na brodici u uvali Valmižeja kod Premanture. Odmah su pokrenute spasilačke aktivnosti, a na mjesto događaja upućeni su službenici Lučke kapetanije Pula i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pula. O događaju su obaviješteni i Postaja pomorske i aerodromske policije Pula te nadležna Policijska uprava.
Foto: MMPI
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Dolaskom na mjesto intervencije zatečena je brodica dužine osam metara zahvaćena požarom nadgrađa. Vatrogasci su pokušavali staviti požar pod nadzor, dok su istodobno osiguravana okolna plovila na vezovima u zoni požarne opasnosti.
Dolaskom na mjesto intervencije zatečena je brodica dužine osam metara zahvaćena požarom nadgrađa. Vatrogasci su pokušavali staviti požar pod nadzor, dok su istodobno osiguravana okolna plovila na vezovima u zoni požarne opasnosti.
Foto: MMPI
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Unatoč naporima vatrogasaca, brodica hrvatske zastave, u vlasništvu hrvatskog državljanina, potonula je u 16.35 sati. Oko mjesta potonuća postavljene su plutajuće brane kako bi se spriječilo eventualno onečišćenje mora. Lučka kapetanija Pula provodi očevid radi utvrđivanja uzroka nesreće.
Unatoč naporima vatrogasaca, brodica hrvatske zastave, u vlasništvu hrvatskog državljanina, potonula je u 16.35 sati. Oko mjesta potonuća postavljene su plutajuće brane kako bi se spriječilo eventualno onečišćenje mora. Lučka kapetanija Pula provodi očevid radi utvrđivanja uzroka nesreće.
Foto: MMPI
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Drugi incident zabilježen je u 15.04 sati, kada je MRCC Rijeka izvijestio Ministarstvo mora o brodici tvrtke Plovput d.o.o. koja je tijekom boravka na vezu u pulskoj luci počela primati more.
Drugi incident zabilježen je u 15.04 sati, kada je MRCC Rijeka izvijestio Ministarstvo mora o brodici tvrtke Plovput d.o.o. koja je tijekom boravka na vezu u pulskoj luci počela primati more.
Foto: MMPI
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Službenici Lučke kapetanije Pula odmah su izašli na teren, gdje su pripadnici JVP Pula radili na izbacivanju mora iz potpalublja. Prodor mora zaustavljen je u 16.15 sati, nakon čega je otklonjen tehnički nedostatak na brodici.
Službenici Lučke kapetanije Pula odmah su izašli na teren, gdje su pripadnici JVP Pula radili na izbacivanju mora iz potpalublja. Prodor mora zaustavljen je u 16.15 sati, nakon čega je otklonjen tehnički nedostatak na brodici.
Foto: MMPI
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Plovilo je ostalo osigurano na vezu do završetka inspekcijskog nadzora i provjere tehničke ispravnosti za plovidbu. Na mjestu incidenta nije zabilježeno onečišćenje mora, a očevid provodi Lučka kapetanija Pula.
Plovilo je ostalo osigurano na vezu do završetka inspekcijskog nadzora i provjere tehničke ispravnosti za plovidbu. Na mjestu incidenta nije zabilježeno onečišćenje mora, a očevid provodi Lučka kapetanija Pula.
Foto: MMPI
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Iz Ministarstva su izvijestili i o uspješno završenom vađenju olupine dvotrupne jedrilice koja je početkom srpnja potonula kod Hvara nakon požara. Operacija je provedena pod nadzorom Ispostave lučke kapetanije Hvar.
Iz Ministarstva su izvijestili i o uspješno završenom vađenju olupine dvotrupne jedrilice koja je početkom srpnja potonula kod Hvara nakon požara. Operacija je provedena pod nadzorom Ispostave lučke kapetanije Hvar.
Foto: MMPI
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Pripremne podmorske radnje započele su 17. srpnja u uvali Tiha, na poziciji Srednja lokva unutar starogradskog zaljeva. Nakon administrativnih i tehničkih priprema profesionalna ronilačka skupina pripremila je jedrilicu dužine 18,43 metra za vađenje s morskog dna.
Pripremne podmorske radnje započele su 17. srpnja u uvali Tiha, na poziciji Srednja lokva unutar starogradskog zaljeva. Nakon administrativnih i tehničkih priprema profesionalna ronilačka skupina pripremila je jedrilicu dužine 18,43 metra za vađenje s morskog dna.
Foto: MMPI
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Sam postupak komercijalnog vađenja trajao je nešto više od sat vremena i dovršen je 19. srpnja u 12 sati. Olupina je potom osigurana plutajućim stabilizatorima i otegljena u splitsku Sjevernu luku, gdje je izvađena iz mora i deponirana na operativnoj obali.
Sam postupak komercijalnog vađenja trajao je nešto više od sat vremena i dovršen je 19. srpnja u 12 sati. Olupina je potom osigurana plutajućim stabilizatorima i otegljena u splitsku Sjevernu luku, gdje je izvađena iz mora i deponirana na operativnoj obali.
Foto: MMPI
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Nakon uklanjanja olupine područje potonuća ostalo je ograđeno plutajućom branom do dovršetka čišćenja podmorskog okoliša od ostataka podrtine, koje je provela angažirana ronilačka skupina. Tijekom današnjeg dana službenici lučkih kapetanija proveli su sedam akcija hitnih medicinskih prijevoza pacijenata s hrvatskih otoka na kopno.
Nakon uklanjanja olupine područje potonuća ostalo je ograđeno plutajućom branom do dovršetka čišćenja podmorskog okoliša od ostataka podrtine, koje je provela angažirana ronilačka skupina. Tijekom današnjeg dana službenici lučkih kapetanija proveli su sedam akcija hitnih medicinskih prijevoza pacijenata s hrvatskih otoka na kopno.
Foto: MMPI
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Po tri MEDICO akcije izvršili su službenici zadarske i splitske kapetanije, dok je jednu akciju provela Lučka kapetanija Šibenik. Time je broj MEDICO prijevoza od početka srpnja dosegao ukupno 30. Iz Ministarstva podsjećaju kako se MEDICO akcije provode na poziv i zahtjev zdravstvenih djelatnika, kada je potrebno hitno prevesti pacijente s otoka do zdravstvenih ustanova na kopnu.
Po tri MEDICO akcije izvršili su službenici zadarske i splitske kapetanije, dok je jednu akciju provela Lučka kapetanija Šibenik. Time je broj MEDICO prijevoza od početka srpnja dosegao ukupno 30. Iz Ministarstva podsjećaju kako se MEDICO akcije provode na poziv i zahtjev zdravstvenih djelatnika, kada je potrebno hitno prevesti pacijente s otoka do zdravstvenih ustanova na kopnu.
Foto: MMPI
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Foto: MMPI
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Foto: MMPI
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Foto: MMPI
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