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NAKON GODINA SUĐENJA

Bivši predsjednik Hrvatskog karate saveza dobio 13 godina zatvora zbog seksualnih delikata nad maloljetnicama

Samobor: 25. Karate Grand Prix Croatia 2016.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
26.06.2026.
u 22:37

Odvjetnik je rekao da je Čelan "bio vrlo iznenađen jer je očekivao oslobađajuću odluku"

Stjepan Čelan (74), poznat kao Željko, umirovljeni karate trener i bivši predsjednik Hrvatskog karate saveza, nepravomoćnom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu osuđen je na 13 godina zatvora. Odmah nakon objave presude uhićen je i odveden u remetinečki zatvor jer kazna prelazi pet godina. Uz zatvorsku kaznu, sudsko vijeće za mladež izreklo mu je stroge mjere: 23 godine zabrane obavljanja bilo kakvih dužnosti u karate klubovima i savezima, te doživotnu zabranu obavljanja djelatnosti u kojima dolazi u redoviti kontakt s djecom. Nakon odslužene kazne slijedi mu petogodišnji zaštitni nadzor, a sljedećih 18 godina ne smije se približavati petorici žrtava. Trajno mu se oduzima hard disk s pornografskim materijalom koji će biti uništen, a mora platiti i oko 6000 eura sudskih troškova, piše Jutarnji list. Prema optužbi i presudi, Čelan je od jeseni 2012. do zime 2016. počinio devet seksualnih delikata na štetu maloljetnica, koristeći svoj položaj trenera i predsjednika Karate kluba Student te Hrvatskog karate saveza. Radilo se o bludnim radnjama, spolnoj zlouporabi djeteta starijeg od 15 godina, spolnom iskorištavanju djeteta mlađeg od 15 godina te iskorištavanju djece za pornografiju. 

Čelan od početka negira krivnju. Njegov odvjetnik je rekao: "Uložili smo žalbu na rješenje o određivanju istražnog zatvora. Nismo zadovoljni presudom, ne znamo razloge na temelju kojih je donesena tolika kazna jer još uvijek nismo vidjeli obrazloženje presude. Cijeli postupak je jako dugo trajalo, istraga je pokrenuta u rujnu 2018. godine, a moj je klijent otada dva puta bio u pritvoru, ukupno mjesec i pol". Odvjetnik je dodao da je Čelan "bio vrlo iznenađen jer je očekivao oslobađajuću odluku". Čelan je uhićen još u rujnu 2018., tada je podnio ostavku na čelo HKS-a.

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Ključne riječi
pornografija maloljetnice presuda seksualno uznemiravanje zatvor Stjepan Čelan

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