Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Idealan scenarij za Hrvatsku: Španjolska povela 1-0 protiv Urugvaja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGIČNA NESREĆA

Radnik poginuo na gradilištu u Splitu nakon pada dijela dizalice

Sisak: Radovi na obnovi nakon potresa
Nikola Cutuk/PIXSELL
VL
Autor
Lucija Vujnović/Hina
26.06.2026.
u 22:20

Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem

Radnik je smrtno stradao nakon pada dijela dizalice u petak oko 10.15 sati na gradilištu u splitskom naselju Pazdigrad, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija. Na mjesto nesreće odmah su izašle žurne službe, a o događaju je obaviješten i Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba za nadzor zaštite na radu, koja će utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika. Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem i nalazima nadležnih službi.

Ključne riječi
dizalica Split radnik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!