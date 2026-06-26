Radnik poginuo na gradilištu u Splitu nakon pada dijela dizalice

Radnik je smrtno stradao nakon pada dijela dizalice u petak oko 10.15 sati na gradilištu u splitskom naselju Pazdigrad, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija. Na mjesto nesreće odmah su izašle žurne službe, a o događaju je obaviješten i Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba za nadzor zaštite na radu, koja će utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika. Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem i nalazima nadležnih službi.