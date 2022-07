Kosovska policija: 'Bilo je pucnjave'. Barikade i dalje na cestama. Oglasile se Srbija i Rusija

Kosovo od 1. kolovoza uvodi zabranu ulaska na svoj teritorij osobama s identifikacijskim iskaznicama Srbije i umjesto toga izdavat će tromjesečni "ulazno-izlazni dokument". Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je u nedjelju Kosovo i zapadne zemlje koje podržavaju Prištinu da se "urazume" kako bi se izbjegli mogući sukobi nakon administrativnih odluka kosovske vlade koje Beograd osporava, a Priština ih vidi kao izraz suverenosti.

Tijek događaja:

22:11 - Nakon kratkog predaha, ponovo su počele sirene.

- Poslije sat i pol vremena, ponovo je od 22 sata započelo zaglušujuće zavijanje sirene za uzbunu u sjevernom dijelu K.Mitrovice. Sirena je u prvom naletu neprestano zavijala od 17:30 do 20:30. U samom gradu se tada nije događa ništa vidljivo, osim što su građani veoma uznemireni - javlja Kosovo Sever Portal.

22:00 Lokalni mediji javljaju da su sirene za opasnost prestale se čuti oko 20:45, a krenule su negdje oko 17:45.

21:56 - Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova komentirala je današnje događaje na Kosovu. Nazvala je odluku Prištine o primjeni pravila o prisilnoj zamjeni osobnih dokumenata Srbima korakom k njihovom protjerivanju s Kosova.

Rusija je pozivala Prištinu, SAD i Europsku uniju koji stoje iza nje da prestanu s provokacijama i poštuju prava Srba na Kosovu.

Prema njezinim riječima, "odluka 'vlasti' u Prištini od 1. kolovoza da počnu primjenjivati ​​nerazumna diskriminirajuća pravila o prisilnoj zamjeni osobnih dokumenata i matičnih brojeva lokalnih Srba još je jedan korak k protjerivanju srpskog stanovništva s Kosova, isključenjem institucija kosovskih Srba koje osiguravaju zaštitu prava stanovnika Srbije od samovolje prištinskih radikala predvođenih "premijerom" Albinom Kurtijem.

"Čelnici Kosovljana znaju da Srbi neće ostati ravnodušni kada je riječ o izravnom napadu na njihove slobode te namjerno eskaliraju kako bi pokrenuli vojni scenarij. Naravno, meta napada je i Beograd, koji Zapad želi dodatno 'neutralizirati' rukama kosovskih Albanaca", navela je ruska dužnosnica.

Zakharova je također naglasila da je takav razvoj događaja još jedan dokaz neuspjeha posredničke misije Europske unije.

"Ovo je i primjer kakvo je mjesto Beogradu pripremljeno u Europskoj uniji, nudeći Beogradu da se de facto miri s bespravnošću svojih sunarodnjaka", rekla je.

21:34 - Kosovska policija objavila je da se na pojedinim lokacijama čula pucnjava. Naveli su da se pucalo i na policijske jedinice, ali i da nema ozlijeđenih.

Tvrde da su građani prijavili slučajeve privođenja i maltretiranja albanskih građana, kao i nanošenje materijalne štete na vozilima od strane osoba za koje se sumnja da su dio organizacije koja blokira ceste, javlja RTK.

21:27 - Premijer Kosova Albin Kurti okrivio je današnje događaje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo Petra Petković́. Ustvrdio je da je prije početka primjene reciprociteta sa Srbijom, nelegalne srpske strukture na sjeveru zemlje počele blokirati ceste.

Kurti je rekao da je Vlada Kosova demokratska i progresivna, koja voli, poštuje i sprovodi zakon i ustavnost, mir i sigurnost, za sve građane bez razlike.

Foto: POOL/REUTERS Photo: POOL/REUTERS

A kao primjer nemira naveo je blokadu puteva i pucanje, a za akcije koje je opisao kao "agresivne" naveo je da su unaprijed planirane u Beogradu i Raški, te da su im prethodili "sastanci i skupovi straha i prijetnji", prenosi Kossev portal.

21:17 - Kosovska policija pokušala da ukloni barikadu na magistralnom putu Mitrovica-Brnjak u selu Zupče, javlja RTK. Naime, dok je policija patrolirala, lokalni Srbi su postavili barikadu. Još nije poznato hoće li biti pokrenuta akcija uklanjanja ostalih barikada.

21:08 - Kosovska policija objavila je kako nema informacija o tome da je neki policajac ili civil ozlijeđen tijekom današnjih blokada na Sjeveru Kosova. Isto tako zamolili su i medije i građane "da ne nasjedaju na informativno-lažne vijesti, koje imaju tendenciju da destabiliziraju situaciju i stvaraju paniku".

21:02 - U tijeku je hakerski napad na web portal KoSSev.

20:54 - Šefa ureda predsjednika Kosova Blerim Vela tvrdi da je Vučić naredio postavljanje barikada

- Po Vučićevom izravnom nalogu, ilegalne strukture Srbije na Kosovu su postavile barikade na nekim cestama na sjeveru. Ovo je očigledan pokušaj potkopavanja vladavine prava na Kosovu. Vučić snosi punu odgovornost za bilo kakvu eskalaciju situacije na terenu. Neće uspjeti, tvitao je Blerim Vela, šef ureda predsjednika Kosova.

On Vučić’s direct orders, #Serbia’s illegal structures in #Kosovo have set up barricades on some roads in the north.



This is a blatant attempt to undermine rule of law in 🇽🇰.



Vučić bares the full responsibility for any escalation of the situation on the ground.



He will fail!