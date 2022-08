Kosovska vlada odgodila primjenu mjera, očekuje se smirivanje napetosti

Kosovska vlada priopćila je u nedjelju navečer, uoči stupanja na snagu mjera kojima se uvodi zabrana ulaska na teritorij Kosova osobama sa srbijanskim identifikacijskim iskaznicama i reguliranja registarskih oznaka, da je spremna odgoditi primjenu tih odluka do 1. rujna, kad se očekuje uklanjanja barikada i uspostava pune sloboda kretanja na svim putevima na sjeveru Kosova.

Priopćenju kosovske vlade prethodila je razmjena diplomatskih poruka i poziva na smirivanje napetosti, a ključni je bio poziv američkog veleposlanika u Prištini Jeffreya Hoveniera kosovskim vlastima da na 30 dana odgode primjenu odluka koje su digle na noge državni vrh Srbije, a kosovski Srbi reagirali su postavljanjem barikada na cestama na sjeveru prema prijelazima Jarinje i Brnjak.

Kosovska međunarodna vojna misija (Kfor) priopćila je u nedjelju da je sigurnosno stanje na sjeveru KiM-a napeto, da je pomno prati stanje i spremna je intervenirati ako stabilnost bude ugrožena.

Moskva je prethodno pozvala prištinske vlasti, Sjedinjene Države i EU da "zaustave provokacije i poštuju prava Srba na Kosovu".

Šefica misje UN-a na Kosovu (UNMIK) Carolin Ziyade izrazila je zabrinutost zbog stanja na sjeveru i pozvala sve na smirivanje i izbjegavanje dalje eskalacije.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO