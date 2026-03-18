Austrijska Vlada povukla “kočnicu” i planira ograničenje rasta cijena goriva. Uvodi olakšicu za potrošače od 10 centi po litri

Nakon dugog natezanja i pregovaranja austrijska je Vlada u srijedu donijela Paket mjera za zaustavljanje nekontroliranog rasta cijena goriva. Paket su na konferenciji za novinare u Saveznom kancelarstvu u Beču predstavili osobno konzervativni kancelar (ÖVP) Christian Stocker, socijaldemokratski potkancelar (SPÖ) Andreas Babler i šefica austrijske diplomacije i čelnica Neosa Beate Meinl Reisinger. Paket se sastoji od ograničenja marži za rafinerije i benzinske postaje, kao i smanjenja poreza na naftu i naftne derivate. Cilj je, kako je rekao Stocker, postići poreznu olakšicu u korist potrošača u vrijednosti od 10 centi po litri goriva. “Više nije moguće, jer bi narušilo sigurnost opskrbe”, istakao je austrijski kancelar.

Novi paket je rezultat kompromisa postignutih između prethodno posve različitih prijedloga narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i Neosa. SPÖ je uspio progurati svoj prijedlog o hrvatskom modelu na koji se je stalno pozivao, odnosno o ograničavanju profitnih marža za rafinerije i benzinske postaje. ÖVP-u su koalicijski partneri popustili i udovoljili njegovom zahtjevu u pogledu smanjenja iznosa poreza na naftu i naftne derivate. Donesena odluka, trebala bi prema Stockerovim riječima, stupiti na snagu najkasnije do 1. travnja. Odluka će biti vremenski ograničena, navodno do kraja ove godine. Vladi za stupanje odluke na snagu prethodno treba “zeleno” svjetlo Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta sljedeći tjedan.

I to, dvotrećinska većina, što znači da je s odlukom suglasna i oporba: krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ) i Zeleni. A potom i suglasnost Saveznog vijeća austrijskog parlamenta. Kako je na Pressici istaknuto, mjere iz Paketa se mogu provoditi samo ako dođe do povećanja cijena goriva za 30 posto u roku dva mjeseca. Ono što su svi govornici isticali, od rasta cijena goriva nitko ne smije profitirati, ni država niti tvrtke. Stoga austrijska Vlada namjerava vratiti dodatne prihode “izravno proporcionalno” i “neutralno prema državnom proračunu” putem smanjenja poreza na naftu i njene derivate. “U početku će porez biti smanjen za 5 centi i za benzin i za dizel”, istakao je Stocker.

Što se tiče ograničenja marži rafinerijama i benzinskim postajama, potkancelar Babler je rekao kako “izvanredne profite rafinerija i benzinskih postaja treba ograničiti duž lanca vrijednosti bez ugrožavanja sigurnosti opskrbe”. Uz napomenu kako Vlada namjerava “zamrznuti” marže na “ekonomsko opravdanoj” razini putem svoje Uredbe. “To je naravno, do određene mjere procjena”, napomenuo je Stocker. Babler tvrdi da se ne zamrzavaju cijene, nego marža i da će i unatoč toj odredbi tvrtke moći i dalje ostvarivati svoj profit.

Ističe kako će se ograničenja primjenjivati tek kada marža dosegne 50 posto razine koja bi trebala biti na snazi prije početka rata na Bliskom istoku. Prošli tjedan je austrijska Vlada donijela odluku da se cijene goriva mogu povisiti samo tri puta tjedno: ponedjeljkom, srijedom i petkom. Uredba je na snazi od početka ovog tjedna. Kako je istaknuto na Pressici cijene goriva su proteklih dana blago pale. U utorak je dizel koštao 1,964 eura po litri, a premium benzin 1,760 eura po litri. Dan prije dizel je bio 1,988 eura po ,litri, a benzin 1,785 eura po litri.

Šefica austrijske diplomacije Meinl Reisinger je naglasila kako Austrija i Europa moraju raditi na “deeskalaciji” sukoba na Bliskom istoku, te da treba poduzimati razne inicijative na multilateralnoj razini. Također je istaknula značaj sve snažnijeg usmjetravanja Austrije na obnovljive izvore energije, kako bi postala energetski neovisna o drugima. U protivnom, kako je rekla, s očitom ovisnošću o fosilnim gorivima ne može daleko doći. Zato čelnica Neosa požuruje donošenje Zakona o ubrzanju širenja obnovljivih izvora energije (EABG).