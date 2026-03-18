KAO IZ FILMA

VIDEO Pogledajte kako su ga zaustavili: Ovo je novo policijsko 'oružje' protiv bjegunaca

18.03.2026.
u 14:47

Iako je osumnjičenik pokušao nastaviti bijeg prelaskom preko travnate površine, njegovo je vozilo ubrzo onesposobljeno

Policijska intervencija na Floridi sredinom ožujka završila je dramatičnom potjerom i uhićenjem 38-godišnjeg Dannyja Wilsona III., nakon što je pokušao pobjeći tijekom rutinske prometne kontrole. Američki mediji izvijestili su kako su vlasti morale posegnuti za specijaliziranom opremom kako bi zaustavile njegovo vozilo. Prema navodima Ureda šerifa okruga Hillsborough (HCSO), incident se dogodio 14. ožujka kada su zamjenici šerifa zaustavili Wilsona zbog prometnog prekršaja. Tijekom provjere utvrđeno je da je za njim raspisana tjeralica u drugom okrugu zbog neplaćanja alimentacije.

Kada su ga pokušali privesti, Wilson je naglo pobjegao, započevši opasnu vožnju tijekom koje je velikom brzinom krivudao kroz promet i time ozbiljno ugrozio druge sudionike na cesti. Potjera je završena zahvaljujući upotrebi sustava Grappler, uređaja namijenjenog prisilnom zaustavljanju vozila koji se pričvršćuje za stražnji kotač i postupno usporava automobil. Iako je osumnjičenik pokušao nastaviti bijeg prelaskom preko travnate površine, njegovo je vozilo ubrzo onesposobljeno.

Nakon zaustavljanja, Wilson je priveden bez daljnjeg otpora. Protiv njega je podignuto više optužbi, uključujući dva slučaja napada na policijskog službenika smrtonosnim oružjem, bijeg od policije velikom brzinom te pružanje otpora bez nasilja. Također ga se tereti za posjedovanje više od 20 grama kanabisa i pribora za konzumaciju droge, navodi ured šerifa. U cijelom incidentu nije bilo ozlijeđenih, a osumnjičenik ostaje u pritvoru do daljnjeg postupka.
ležeći žandar
15:53 18.03.2026.

Redarstvenici njemu: Lezi dolje . ... Veli uhićenik: "Nemam pucaljku"... Kako ga ne bi upucali...Nema šale tamo....

