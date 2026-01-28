Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UZBUNA U KOPRIVNICI

Desetak mrtvih ptica pronađeno kod jezera. Izdano je i upozorenje: 'Ovo je strogo zabranjeno!'

Sveta Nedelja: Zimska idila na jezeru Kipišće
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ozren Špiranec/Hina
28.01.2026.
u 10:18

Iz Stožera su uputili i zamolbu građanima koji primijete uginule ptice da zovu Centar 112, a uklanjanje i zbrinjavanje provest će ovlaštena veterinarska služba.

Desetak uginulih labudova pronađeno je na području jezera Šoderica i Jegeniš, a uzorci su poslani na analizu, rečeno je tijekom sastanka Stožera Civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije. Nakon sastanka upućen je apel građanima da izbjegavaju područja na kojima obitavaju divlje ptice. Ako pak primijete uginule ptice, da ne dolaze u njihovu blizinu i ne diraju ih.

Također savjetuju izbjegavanje dovođenja kućnih ljubimaca na lokacije gdje su uočene uginule životinje. Strogo je zabranjeno njihovo samoinicijativno uklanjanje. Iz Stožera su uputili i zamolbu građanima koji primijete uginule ptice da zovu Centar 112, a uklanjanje i zbrinjavanje provest će ovlaštena veterinarska služba. Prošle godine na istim mjestima pronađene su uginule ptice, a analize su pokazale da je uzrok smrti ptičja gripa.

Ključne riječi
labudovi Koprivnica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!