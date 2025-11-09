Naši Portali
PRENESENI SU DRONOVIMA

Na jedno od najljepših otočja na svijetu bacili tisuće komaraca. Iza svega stoji važan razlog

Vacationers return to beaches after tsunami warnings were downgraded in Honolulu
Foto: MARCO GARCIA/REUTERS
Autor
Dora Taslak
09.11.2025.
u 20:02

Jedna od glavnih prepreka za ispuštanje insekata na Havajima bilo je udaljeno planinsko područje sklono jakim vjetrovima i nepredvidivom vremenu

Deseci biorazgradivih kapsula bačeni su dronom iznad šuma Havaja, a svaka od njih sadržavala je oko 1000 komaraca. To nisu bili obični komarci, nego laboratorijski uzgojeni mužjaci koji nose bakteriju koja rezultira jajima koja se ne izlegu nakon parenja sa ženkama. Cilj toga je kontrola invazivne populacije komaraca koja ugrožava populaciju autohtonih ptica, poput rijetkih havajskih medosasa.

Ptice, koje igraju važnu ulogu u havajskoj kulturi, nalaze se u teškoj situaciji. Nekada je na Havajima postojalo više od 50 poznatih vrsta medosasa, ali danas ih je ostalo samo 17, od kojih je većina ugrožena. Razvoj i krčenje šuma imali su utjecaj, ali prema dr. Chrisu Farmeru, direktoru havajskog programa Američkog društva za očuvanje ptica (ABC) koji je govorio za CNN, egzistencijalna prijetnja je ptičja malarija koju šire komarci. 

Insekti nisu autohtoni na Havajima, a prvi su put tamo zabilježeni 1826. godine. "Uzrokovali su valove izumiranja“, kaže Farmer, s obzirom na to da mnoge autohtone ptice nisu bile otporne na bolest. Kako pojašnjava, komarci napreduju u toplijim tropskim staništima na nižim nadmorskim visinama pa su preostali medosasi pronašli utočište u planinama otoka. No, sada se to mijenja. "S klimatskim promjenama vidimo toplije temperature i promatramo kako se komarci penju uz planine", kaže. Ptice zbog toga moraju ići sve dalje i dalje. "Ako ne prekinemo taj ciklus, izgubit ćemo naše medosase."

Budući da komarci predstavljaju prijetnju i ljudskom zdravlju, znanstvenici proučavaju problem desetljećima i isprobavaju razna rješenja. Jedno od njih je ispuštanje mužjaka koji imaju soj prirodno prisutne bakterije Wolbachia koja uzrokuje neodrživa jaja kada se pare sa ženkama. S vremenom, divlja populacija bi tako trebala opadati.

Godine 2022., krenulo je uzgajanje milijuna komaraca sa sojem Wolbachie u laboratoriju u Kaliforniji. Sljedeće godine, počelo je ispuštanje insekata u područje gdje medosasi žive na Mauiju. "Imamo grubu procjenu koliko ima komaraca u divljini i pokušavamo pustiti deset puta više ovih Wolbachia komaraca, tako da pronađu te ženke i mogu se pariti s njima, a onda da se njihova jaja ne izlegu“, navodi Farmer. 

Pritom, upozorava kako se ova metoda ne može koristiti baš svugdje u svijetu. S obzirom na to da su komarci na Havajima invazivna vrsta koja nije prisutna dugi period, oni nemaju veliku ekološku ulogu. U područjima gdje su komarci autohtoni, tehnika bi mogla imati neželjene posljedice za ekosustav.

Jedna od glavnih prepreka za ispuštanje insekata na Havajima bilo je udaljeno planinsko područje sklono jakim vjetrovima i nepredvidivom vremenu. Program se prvotno uglavnom oslanjao na helikoptere, no oni su bili skupi za korištenje te je njihov broj bio ograničen. Zbog toga su se okrenuli dronovima koji su se pokazali boljom opcijom jer su jeftiniji i održiviji. 

Ključne riječi
ptice Komarci Havaji

