Na izložbi montažnih i mobilnih kuća izložili manje kuća jer ih nije imao tko sastaviti

Krajem proteklog tjedna, od četvrtka do nedjelje, zagrebačka Arena bila je domaćin jedinstvenoj izložbi montažnih i mobilnih kuća - prvom Modular Homes Expou. U vrijeme kad cijene stanova divljaju mnogi su s nestrpljenjem pohrlili vidjeti mogućnosti i čuti detalje kako može izgledati dom za koji treba između 800 i 1300 eura po kvadratu, ovisno o tome je li izvedba rohbau, visoki rohbau ili kompletno završena kuća. Posjetitelja je, doznajemo od organizatora, bilo čak 30.000. Jedan nam se, međutim, javio razočaran relativno malim brojem gotovih objekata, s obzirom da se u prvim najavama govorilo o desecima montažnih i modularnih objekata koji će se moći razgledati na prvoj izložbi Modular Homes Expo.

Manji broj izloženih objekata nego što je bilo najavljeno posljedica je manje-više opće boljke tržišta radne snage, manjka radnika. Svi planirani objekti nisu izloženi, pojašnjavaju organizatori, 'ili radi kratkog vremena pripreme ili preopterećenosti ljudskih resursa montažama koje su u ovo vrijeme u punom jeku'.

- No, vlasnici tvrtki su se odazvali i bili su na sajmu da podrže ovaj susret industrije. Prisutno je bilo pedeset i dvoje proizvođača iz zemlje i inozemstva, a uz 30.000 posjetitelja događanje smatramo iznimno uspjelim. Inače, bilo je izloženo 13 kuća, neke završene, a neke kao presjeci kuća radi prezentacije građevnih materijala i modela montaže. Za presjeke kuća odlučili su se proizvođači koji rade proizvode masivne kuće, a građevni materijal je krupni panel minimalno 13 metara dužine. No, oni su ponudili suvremene presjeke, rješenja kao 3d pregled kuće na licu mjesta itd. Ostali proizvođači kuća, gradivnih ili spojnih elemenata, imali su klasične prezentacije, no visoko su motivirani da na svakom sljedećem Expo-u pokažu finalni proizvod - kaže direktorica izložbe Katarina Antešić.

- Na Expo-u su realizirane mnoge kupoprodaje, stotine ponuda su poslane, a proizvođači su impresionirani koliko su posjetitelji dobro informirani. Nastavljamo novom izložbom od 16. do 18. lipnja u Balama, gdje će biti prisutna većina izlagača s Modular Home Expoa u Zagrebu, ali i neki novi. Tijekom zagrebačke izložbe održani su, inače, stručni paneli sa renomiranim govornicima iz industrije i institucija koje su ovom susretu dale snažnu podršku i pokazale sluh za izazove kojima se proizvođači susreću. Kompletan sadržaj je snimam i uskoro će biti javno dostupan za sve zainteresirane. Unatoč izazovima koji prate svaku organizaciju nečega što se održava prvi puta, nismo pravili kompromise širenjem projekta na sadržaje koji nisu uska industrija. U svakom slučaju, test tržišta je uspio, Expo je postao mjesto okupljanja, prezentacije i pružanja informacija od strane najboljih u industriji. Nastavljamo sljedeće godine u Zagrebu u još većem obujmu - kaže K. Antešić.