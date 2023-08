Na društvenim mrežama našao oglas za ulaganje u dionice s naftom pa ostao bez 7500 eura

Želja za brzom zaradom i neoprez koji takvu želju obično prati, opet se pokazao lošom kombinacijom. Barem za 52-godišnjaka koji je prvo ostao bez 7500 eura te onda shvatio da je prevaren. Pa se obratio riječkoj policiji koja je slučaj okvalificirala kao - prevaru. Sve je počelo u lipnju kada je 52-godišnjak na jednoj društvenoj mreži našao poveznicu za trgovinu dionicama. To mu se očito učinilo kao prilika koja se ne propušta, pa je prvo popunio tražene podatke, nakon čega ga je kontaktirao njemu nepoznati muškarac koji ga je zvao s različitih međunarodnih telefonskih brojeva.

Taj muškarac je 52-godišnjaku ponudio kupnju dionica vezano za trgovinu naftom. A potom mu je ponudio i trgovanje s kriptovalutama, a 52-godišnjak je na to pristao. Nakon pristanka je njemu nepoznatom muškarcu od kraja lipnja pa nadalje u više navrata uplatio sveukupno 7.500 eura. No osoba s kojom je do tada komunicirao, počele je izbjegavati video pozive no tražila je dodatna ulaganja ne nudeći dokaz da je novac uložen te kolika je zarada 52-godišnjaka.

U nekom trenutku, 52-godišnjak je shvatio da je nasamaren pa je o svemu obavijestio policiju. Koja je prijavu zaprimila, slučaj okvalificirala kao prevaru te još jednom ponovila ranija upozorenje građanima. - Još jednom pozivamo građane na oprez kako ne bi postali žrtvama investicijskih prijevara. Naglašavamo kako ulaganje u kriptovalute nije samo financijski rizično, već postoji opasnost da ćete postati žrtva hakera. Stoga budite vrlo oprezni, dobro se informirajte i potražite financijski savjet od provjerenih stručnjaka prije nego što uložite novac u rizične investicije.

POVEZANI ČLANCI:

K tome upozoravamo građane da u komunikaciji s nepoznatim osobama tim osobama ne dostavljaju osobne podatke ili brojeve bankovnih kartica, a posebno da se ne ustupaju zaporke aplikacija internetskog bankarstva, kao ni druge podatke vezane za autorizaciju bankovnih transakcija - poručili su iz policije.

>> VIDEO Milanović o pritvaranju navijača u Grčkoj: Ti ljudi su zarobljeni kao da je rat, to nema veze s pravom