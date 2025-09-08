Naši Portali
POREZNI USKOK OSNOVAN JE 2015. GODINE

Na djelu konačna politička eutanazija poreznog USKOK-a?

Ivana Jakelić
08.09.2025.
u 08:53

Retalijaciju je željeznom rukom u svilenoj rukavici proveo premijer Plenković

Retalijacija. Koju je željeznom šakom u svilenoj rukavici proveo Andrej Plenković u posvemašnjoj tišini, tijekom godišnjih odmora političara i medijske sezone kiselih krastavaca. Mudro je to izvedeno, kao i 2018. jer je tada napad na njih proveden tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, između četvrtfinala i polufinala kada je cijela nacija bila zaluđena nogometom. Ništa drugo ovo nije do retalijacija, i to vrlo uspješna jer njih i sve nas koji ovisimo o njihovu uspješnom, profesionalnom i odličnom radu, vraća pet, deset, sto... koraka unatrag. To je loše za društvo, jer su ti ljudi bili kvalitetan oslonac onome što mi radimo, a bez njihova rada, nas se vraća praktički u kameno doba. To je skupina vrhunskih profesionalaca s integritetom, koja je godinama svoj posao radila ne dobro, nego odlično, a ljudi koji su ih zamijenili nemaju iskustva, nisu prošli sigurnosne provjere i politički su imenovani. A to zapravo znači da se u budućnosti možemo pozdraviti s istragama političara ili nekih drugih važnih osoba, jer u trenutku kada mi zatražimo neke provjere, to će sigurno doznati više ljudi nego što treba, uključujući i Vladu. S ovim smjenama, naći ćemo se u situaciji da više nećemo moći raditi svoj posao. Bojim se da je to i bio cilj politike. Volio bih da nisam u pravu, no sve što se zadnjih godina događalo oko njih pokazuje da su oni i to što rade smetali politici i jednostavno ih je trebalo maknuti, ušutkati, onesposobiti.

Ključne riječi
Andrej Plenković PNUSKOK

