Na čemu će temeljiti obranu: Je li Josipa Rimac izjavama nekome poslala poruku

Zar vam ja izgledam kao da bih nekog optužila? Protupitanje je to kojim je Josipa Rimac, bivša državna tajnica osumnjičena za korupciju, nakon izlaska iz četveromjesečnog istražnog zatvora uzvratila na novinarsko pitanje je li istina da u svojoj obrani namjerava „utopiti" neke druge ljude. Medijima, ali i HDZ-ovim kuloarima za oko su zapeli i njezini iskazi odanosti HDZ-u, stranci iz koje je izbačena nakon što je protiv nje otvorena istraga u aferi Vjetroelektrane.

- Više nisam u stranci, ali stranka je u mom srcu - kazala je Rimac, što je očita poruka stranačkom vrhu da svoju obranu ne namjerava bazirati na utapanju stranačkih kolega u postupku kojim je već u startu bilo obuhvaćeno više HDZ-ovih i državnih dužnosnika. Pitanje je, međutim, što Rimac zauzvrat očekuje od stranke, odnosno očekuje li da će joj HDZ pomoći da se izvuče iz situacije u kojoj se našla i hoće li dopustiti da bude žrtveni jarac u ime "viših interesa".

"Uvijek je bila drug"

HDZ-ovi dužnosnici na ovo su pitanje jučer redom uzvraćali da ne znaju na čemu će Rimac temeljiti svoju obranu, što bi mogla reći niti koga bi mogla optužiti. Za dio ljudi u vrhu stranke njezine riječi nakon izlaska iz pritvora bile su očekivane.

- Josipa je pametna žena i mudro je postupila. Ona je u teškoj situaciji, mora se braniti od vrlo teških optužbi i ona sigurno zna da svoju poziciju ne bi popravila eventualnim napadanjem nekog drugog. A je li ona ovim izjavama poslala poruku nekom ili nije, to ne znam. Ona će sama posložiti svoju obranu - tumači jedan visokopozicionirani HDZ-ovac. Njegov kolega iz stranačkog Predsjedništva uvjeren je pak da Rimac ni po karakteru nije "cinkerica" i ne očekuje da će se od optužbi braniti utapanjem stranačkih kolega.

- Josipu znam dugo i nemam o njoj loše mišljenje. Ona je uvijek bila drug, nije se služila odavanjem niti se grabila i sl. Njezin je osnovni problem to što je prerano došla s makadama na asfalt i dobar dio njezinih problema proizišao je iz tog kompleksa provincije. Čini mi se da je sve po izlasku iz Remetinca rekla zato što je morala nešto reći, a i očito je da je iscrpljena - kaže ovaj HDZ-ovac.

Na čemu će Rimac temeljiti svoju obranu, jučer nismo mogli doznati ni od njezine odvjetnice Lidije Horvat, koja kaže kako će sa svojom klijenticom prvo sjesti i pročešljati svu dokumentaciju, a onda odlučiti o strategiji.

Izbačena ili izašla?

Među izjavama Josipe Rimac zanimljiva je i tvrdnja da iz HDZ-a nije izbačena, nego je sama zatražila da se njezino ime izbriše iz članstva stranke. Za to u HDZ-u jučer nismo dobili potvrdu. Dapače, potpredsjednik stranke Branko Bačić novinarima je kazao kako prvi put čuje da je Rimac zatražila brisanje iz članstva te da je, po onome što zna, ona iz HDZ-a isključena odlukom suda časti nadležne županijske organizacije.

Isto govori i Nediljko Dujić, šef HDZ-ove organizacije u Šibensko-kninskoj županiji. Dujić kaže kako on takav zahtjev nije dobio ni usmeno ni pismeno te kako je Rimac isključena na prijedlog Županijskog odbora HDZ-a. Moguće je još da je Rimac zahtjev za brisanje iz članstva poslala matičnom ogranku, no to jučer nismo uspjeli provjeriti, a i veliko je pitanje zbog čega stranka takav njezin zahtjev, ako postoji, nije upotrijebila kao opravdanje za odluku da se iz stranke ne isključi, već samo suspendira Dražena Barišića, gradonačelnika Velike Gorice pritvorenog kasnije u aferi Janaf.

Podsjetimo, HDZ je zbog činjenice da je Barišić izbjegao brisanje iz članstva trpio kritike da ima dvostruka mjerila i da je prema Barišiću blaži jer bi njegova ruka u Saboru, kad se jednom vrati iz pritvora i odmrzne mandat, mogla poljuljati parlamentarnu većinu.