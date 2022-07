MUP je prihvatio argumente obiteljskih liječnika, zanimljiv je jedan detalj ovog dogovora

MUP je prihvatio argumente obiteljskih liječnika pa doktori ipak neće imati obvezu automatskog prijavljivanja pacijenata policiji kako bi im se oduzele vozačke dozvole. Na jučerašnjim su sastanku predstavnika Liječničke komore dr. Krešimira Luetića i dr. Vikice Krolo i KoHOM–a s ministrima Davorom Božinovićem i Vilijem Berošem dogovorena nova pravila.

Odgoda primjene

– U slučaju manje, odnosno privremene nesposobnosti za upravljanje motornim vozilima pacijente ćemo upozoriti da nije uputno za to vrijeme voziti, a to upozorenje upisat ćemo u zdravstveni karton, bolnički nalaz ili bilo koju vrstu medicinske dokumentacije, s obzirom na to da je to obveza svih, a ne samo obiteljskih liječnika. Ta se informacija neće javljati policiji, već je pacijent dužan preuzeti osobnu odgovornost – rekla nam je dr. Nataša Ban Toskić, čelnica KoHOM–a.

Liječnik koji propusti dati takvo upozorenje ostaje prekršajno odgovoran u slučaju parnice, naknade štete i sl., a to će stajati i u novom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Posebna stanja za koja će se izdavati ova upozorenja bit će regulirana pravilnikom koji treba biti donesen u roku između šest i dvanaest mjeseci.

– Ostaje na snazi obveza prijavljivanja trajnog stanja nesposobnosti za upravljanje motornim vozilima bez ikakve odgode, kako je to propisano već desetljećima. Liječnik je dužan policiji javiti da je došlo do promjene zdravstvenog stanja pacijenta koja bi mogla uzrokovati nesigurnu vožnju. U tom se slučaju pacijenta šalje na pregled na medicinu rada. Pravilnik o tim stanjima također se očekuje jer teška zdravstvena stanja do sada nisu bila specificirana pa je liječnik odluku donosio prema svom nahođenju.

– Osobno sam intervenirala u slučajevima nakon moždanog udara ili slučajevima pareze, multiple skleroze, Parkinsonove bolesti, kod teže psihijatrijske dijagnoze, nekih mišićno-skeletnih bolesti, deformacija... – navodi dr. Ban Toskić.

Zanimljiv je jedan detalj ovog dogovora.

– Odredbe novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se tiču obveze liječnika da zabilježi ili prijavi neko zdravstveno stanje na snagu će stupiti tek nakon što se donesu prateći pravilnici. Tako je dogovoreno. Ostali dio zakona, sve što se tiče romobila, hitne službe itd., primjenjivat će se nakon izglasavanja Zakona – rekla nam je dr. Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore. Liječnica ističe kako je to važno i zato što je potrebno da liječnici imaju vodič kojim će jedinstveno postupati prema pacijentima te kako bi pacijenti jasno znali u kojem će im slučaju to donijeti određene obveze i odgovornosti na temelju zdravstvenog stanja. Do donošenja pratećih akata (ili jednog pravilnika koji bi specificirao privremene i trajne promjene zdravstvenog stanja), ovaj se dio Zakona, dakle, neće provoditi. Naime, praksa je pokazala da se prateći pravilnici, koji detaljnije razrađuju zakonska postupanja, često ne donose, čime ostaje otvorena siva zona u provođenju nekog zakona. Takav je slučaj i s ovim zakonom, za koji prateći pravilnik koji bi jasno rekao koja zdravstvena stanja liječnici moraju prijavljivati policiji nikad nije donesen. S obzirom na rok, odredba bi se mogla odgoditi i do godine dana.

Jučer su obje strane usuglašavale amandmane kako bi konačni prijedlog u petak bio stavljen na saborsko glasanje.

Medicina rada

Inače, kad na policiji prime izvješće liječnika o nečijoj težoj trajnoj promjeni zdravstvenog stanja, vozača upućuju na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled. Ako na tom izvanrednom pregledu specijalist medicine rada utvrdi da je vozač nesposoban ili ograničeno sposoban za upravljanje motornim vozilima ili se vozač ogluši o obvezu odlaska na izvanredni zdravstveni pregled, donosi se rješenje o oduzimanju vozačke dozvole.

Obiteljski liječnici okupljeni u Koordinaciji hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) iznimno su zadovoljni ovim ishodom jer su se za njega mjesecima borili potpisivanjem peticije, a podršku su dobili i od nekih udruga. Prvotno se, naime, predlagalo da obiteljski liječnici prijavljuju sva postojeća ili promijenjena zdravstvena stanja pacijenata, što bi dovelo do trenutnog oduzimanja vozačke dozvole takvom pacijentu. Time bi liječnici izravno kršili odredbe iz Zakona o zaštiti prava pacijenata – pravo na privatnost i pravo na povjerljivost.