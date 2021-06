Možemo! i SDP postigli dogovor i uvjete za koaliciju u Zagrebu

Pitanje o kojem se danima raspravlja, na koji će se oblik suradnje u Zagrebu odlučiti Možemo! i SDP konačno je dobilo i svoj odgovor. Iz više izvora iz vodstva SDP-a danas se moglo čuti kako se SDP na kraju ipak odlučio na klasičnu koaliciju s platformom Možemo! te da su odlučili prihvatiti mjesto šefa Skupštine Grada Zagreba što je funkcija koja bi trebala pripasti Jošku Klisoviću, SDP-ovu kandidatu za gradonačelnika Zagreba.

Predsjedništvo stranke

Na tu je temu danas sazvano i Predsjedništvo SDP-a, a o sporazumu se danas treba usuglasiti i Vijeće platforme Možemo! kao i svi partneri Možemo!, a prema neslužbenim informacijama konačna odluka o objavi koalicije trebala bi se dogoditi u srijedu, dan prije konstituirajuće sjednice. Međutim, neslužbeno se može čuti i kako su Tomislav Tomašević i njegov tim te šef SDP-a Peđa Grbin i član Predsjedništva SDP-a Ivan Račan dogovorili potpisivanje upravo koalicijskog sporazuma u kojemu će se naći i pobrojana sva obećanja koja obećavaju ispuniti u idućem mandatu u kojemu će zajedno vladati Zagrebom.

Kako su programi Možemo! i SDP-a dosta kompatibilni, oko tri se petine programskih obećanja nije ni trebalo usuglašavati, ali će se zato u sporazumu naći neke stvari za koje se zalagalo samo Možemo!, kao i neke za koje SDP traži da se ispune u iduće četiri godine.

Ispune li dio tih obećanja na traženje SDP-a, Zagreb bi trebao imati poticaje za nove IT tvrtke koje će se otvarati u Zagrebu i koje će uključivati poduzetnike za rješavanje problema grada. Dobit će i antikorupcijsku platformu “Zviždač”, na čemu je također inzistirao SDP, a putem koje bi se, online, moglo prijavljivati sve nezakonitosti u radu gradskih poduzeća, a po pitanju javnih natječaja i javne nabave.

Među zahtjevima SDP-a je i obećanje da se svi prihodi od gradske imovine troše isključivo za održavanje gradske imovine, odnosno da se troše na daljnje projekte koji se tiču gradske imovine, ali i uvođenje sustava gradske riznice što je bilo jedno od glavnih SDP-ovih obećanja za vrijeme izborne kampanje, a čime bi se, drže u SDP-u, uvela i transparentnost gradskog proračuna.

Naši izvori iz SDP-a kažu i kako se tražilo i da se u sporazumu točno precizira vrijeme, odnosno rok u mandatu do kojeg bi se spomenuta obećanja trebala realizirati. Cilj dogovora o realizaciji ovakvih i sličnih projekata na kojima inzistira SDP ključni je korak prema tomu da se pokuša stranku koja je u koaliciji s Možemo! daleko slabiji partner, koliko je to moguće, učiniti vidljivom i prepoznatljivom. To je i logično s obzirom na to da SDP u iduće četiri godine ima nimalo lagan zadatak, a to je da se pokuša ne “utopiti” u koaliciji s Možemo!.

Odluku o ulasku u formalnu koaliciju SDP-a s Možemo! treba potvrditi i Predsjedništvo SDP-a koje će danas upravo na tu temu održati sjednicu. No svi naši izvori kazali su nam da je to praktički gotova stvar. Nije tajna da je većina vodstva SDP-a i ranije bila sklonija ulasku u koaliciju nauštrb programske suradnje u Skupštini tvrdeći kako građani teško razumiju razliku, a većina ih je bila za to da šef Skupštine, ako Možemo! bude inzistiralo da ta funkcija pripadne SDP-u, bude Joško Klisović.

Novi šef zagrebačkog SDP-a?

Zanimljivo, dio vodstva SDP-a drži i kako je Klisović i idealan kandidat za novog šefa zagrebačkog SDP-a, a koji će se morati izabrati do kraja godine s obzirom na to da SDP, prema Statutu, planira održati unutarstranačke izbore za lokalne organizacije u roku od pola godine od održavanja lokalnih izbora. Naravno, ima i onih koji smatraju kako je tek četvrta pozicija koju je u bitki za gradonačelnika Zagreba Klisović osvojio loša startna pozicija da bi vodio zagrebački SDP, kao i onih koji drže da je zbog toga i došlo do raspuštanja kompletnog članstva zagrebačkog SDP-a prošle subote s obzirom na to da je smanjenje članstva i primanje samo “dobro probranih” po nekima jedini način da ta organizacija izabere Klisovića za svog šefa. Da će prijepora unutar zagrebačkog SDP-a biti i dalje i da raspuštanjem organizacije sukobi nisu splasnuli, jasno je i iz informacija koje se također mogu čuti od viđenijih SDP-ovaca, a koje su zadnjih dana išle u smjeru toga da se istisne Ivana Račana, budućeg skupštinara i jednog od pregovarača s Tomaševićem iz Skupštine.

Naime, moglo se čuti da Račan neće u Skupštinu i da će ga tamo mijenjati prvo Branko Kolarić, a potom se moglo čuti i ime Mateja Mišića uz obrazloženje kako Račan, kada je već bio u Skupštini, nije bio nešto previše aktivan. Međutim, izvori bliski Račanu kažu da su to gluposti i da će on sigurno obnašati funkciju zastupnika.