Poznati Britanac napao navijače: 'Zašto zvižde hrvatskoj himni?'

Nicholas John Frost, poznati britanski glumac, komičar, scenarist i producent, osudio je britanske navijače koji su se rugali hrvatskoj himni.

- Zašto zvižde hrvatskoj himni? S takvim ponašanjem uopće ne zaslužujemo lijepe stvari - napisao je Frost na Twitteru, gdje ga prati 1,2 milijuna korisnika.

Why are they booing the Croatian anthem?Fucksake. We don’t deserve nice things.