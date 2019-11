Može li smrt Nevenke Jurak obustaviti postupak protiv Fimi medije?

Kako će se smrt Nevenke Jurak, vlasnice Fimi medije i optuženice u toj aferi, koju su mediji svojedobno prozvali majkom svih afera, odraziti na nastavak tog suđenja, pitanje je koje, ovisno o tome koga pitate, očito ima više odgovora. Prema izvorima sa zagrebačkog Županijskog suda, nakon što se na sud dostavi smrtovnica, postupak protiv Nevenke Jurak bit će obustavljen. A u nastavku suđenja pročitat će se iskaz(i) koje je dala u istrazi. Riječ je o njezinim obranama u kojima je opisivala na koji je sve način preko njezine agencije izvlačen novac iz državnih poduzeća, koji je nakon toga, prema optužnici, završio u crnim fondovima HDZ-a i džepovima Ive Sanadera.

Obrana na 50 stranica

No ako se pita njezina odvjetnika Krešimira Vilajtovića, ti iskazi na ponovljenom suđenju ne mogu se koristiti.

– Ona je u ovom postupku bila optužena, a do prekida postupka došlo je u trenutku kada su ona i ostali okrivljenici trebali iznijeti obranu. Mi smo se za to ozbiljno pripremali i pripremili smo obranu na 50 stranica. U toj obrani, ona je namjeravala, uz pomoć nekih materijalnih dokaza, demantirati navode iz optužnice. Uz to, na početku suđenja porekla je krivnju, pa je moj stav da se nikakvi prijašnji iskazi koje je davala u prvom postupku ili tijekom istrage, ne mogu sada koristiti ni čitati – kaže Vilajtović.

Pojašnjava da se procesne pozicije svjedoka i optuženika koji umru tijekom suđenja bitno razlikuju. U slučaju svjedokove smrti, njegov se prijašnji iskaz pročita. No kada se dogodi ovakva situacija, da optuženica premine tijekom ponovljenog postupka, Vilajtović smatra da se u tom slučaju prijašnji iskazi ne mogu koristiti.

– Problem je i što imamo dvije procesne situacije. Na prvom suđenju, Nevenka Jurak priznala je krivnju, ostala je pri iskazu koji je dala u istrazi te ga je nadopunila na raspravi. Njezini iskazi iz istrage pročitani su na raspravi. No na ponovljenom suđenju porekla je krivnju, a obranu nije stigla iznijeti. Stoga ne vidim kako bi se ti prijašnji iskazi mogli koristiti. A tu je i činjenica da se optuženik može braniti kako hoće, što znači da, za razliku od svjedoka, može i lagati, procijeni li da mu je to u interesu – kaže Vilajtović.

Zanimljiv je i njegov stav vezano za Fimi mediju, tvrtku Nevenke Jurak, koja je optužena kao pravna osoba. Po Vilajtovićevu mišljenju, postupak bi se osim protiv Nevenke Jurak trebao sada obustaviti i protiv Fimi medije.

– Fimi medija je optužena kao pravna osoba, a to optuženje proizišlo je iz činjenice da je Nevenka Jurak bila odgovorna osoba u toj pravnoj osobi. Kako je Nevenka Jurak umrla i postupak protiv nje bit će obustavljen, logično bi bilo da se obustavi i postupak protiv Fimi medije – pojašnjava Vilajtović svoje pravno shvaćanje novonastale situacije.

Osim toga, smatra da bi osim obustave postupka, sada i novac, a radi se o oko 14 milijuna kuna, koji je bio položen na račun zagrebačkog Županijskog suda, sada trebalo vratiti. Riječ je o nepripadajućoj imovinskoj koristi koju su, prema optužnici, imali Nevenka Jurak i Fimi medija; ona oko 2,5 milijuna kuna, a tvrtka oko 11,8 milijuna kuna. Na početku prvog suđenja, kao svojevrstan dokaz voljnosti da vrati nepripadajuću imovinsku korist u slučaju osuđujuće presude, Nevenka Jurak je na račun suda položila taj novac. Dio tog novca bio je njezin osobni novac, a dio je bio od Fimi medije, protiv koje je u međuvremenu pokrenut stečajni postupak. S obzirom na to, nejasno je bi li taj novac sada trebao biti vraćen tvrtki u stečaju ili kćeri Nevenke Jurak, koja je njezina zakonska nasljednica.

Nastavak suđenja u prosincu

Pitanja su to oko kojih će se vjerojatno lomiti koplja u nastavku suđenja, koje je predviđeno za početak prosinca. U tom postupku još su optuženi Ivo Sanader, Mladen Barišić, Branka Pavošević, Ratko Maček i HDZ. USKOK ih tereti da su iz državnih poduzeća preko Fimi medije izvukli oko 70 milijuna kuna, a afera se kroz hrvatsko pravosuđe povlači devet godina.

Počela je u prosincu 2010. kada je, pri pokušaju bijega, u Austriji uhićen Ivo Sanader. Jedno je vrijeme proveo u austrijskom pritvoru, a zatim je izručen Hrvatskoj. Prvo suđenje počelo je u travnju 2012., a u ožujku 2013. okončano je nepravomoćnom osuđujućom presudom za sve optuženike. Sanader je dobio devet godina zatvora, Jurak dvije, Barišić tri godine zatvora, Branka Pavošević godinu i pol, a Maček je bio osuđen na uvjetnu kaznu.

HDZ je bio kažnjen sa pet milijuna kuna te mu je oduzeto 24,2 milijuna kuna, a Fimi medija bila je ugašena. No tu je presudu u studenome 2015. Vrhovni sud ukinuo, a ponovljeno suđenje počelo je u lipnju 2016. Tijekom njega ispitano je više od sto svjedoka, no suđenje je zbog bolesti Nevenke Jurak zapelo u trenutku kada se trebalo početi s iznošenjem obrana. Kada u prosincu suđenje bude nastavljeno, Sanader, bude li sposoban za suđenje, i ostali optuženici trebali bi iznijeti obranu.