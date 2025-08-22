Može li propovijed biti glavna vijest i je li to napad na sekularnost države

Nasuprot laičkim pokretima koji traže veći utjecaj religije na državu i društvo imamo udruge i pojedince koji smatraju da je ugrožena sekularnost države i zapravo zagovaraju separacijski model odvojenosti crkve od države kakav ima samo Francuska. U Hrvatskoj je Crkva po Ustavu odvojena od države, ali isto tako prema Ustavu Crkva i država surađuju odnosno sve vjerske zajednice uživaju zaštitu i pomoć države, što je kooperacijski model, prisutan u nizu EU država. U kontekstu ideologiziranih rasprava o ugroženoj svjetovnoj državi ili zahtjevima druge strane da se neki propisi prekroje 'u ime vjerskih uvjerenja većine' zanimljiva je rasprava koju je na Facebooku pokrenuo Viktor Gotovac, profesor radnog i socijalnog prava, a koji bi htio da propovijedi ili stavovi nadbiskupa Kutleše, Hranića, biskupa Uzinića ne mogu biti nacionalna vijest. Samo što onda sa svjetskim medijima koji u udarnim terminima prenose izjave pape Lava XIV kao što su prenosili izjave i susrete njegovih prethodnika? Sažeto prenosimo ključne teze iz rasprave prof. Gotovca s profesorom ustavnog prava Matijom Milošem i profesorom Franom Staničićem koji se bavio i religijom, pravom i društvom, a sada je ustavni sudac. Na svom FB profilu Gotovac je napisao: "Čitam, slušam i gledam po medijima razne propovijedi… i pitam se: kada smo to propovijed pretvorili u breaking news? Koji napad na sekularnost! ...Crkva može i treba imati mišljenje o društvu, zajednici i državi. No u sekularnoj državi to mišljenje vrijedi jednako kao i mišljenje svake druge udruge ili vjerske zajednice... Stoga uopće nije važno što misle Uzinić, Hranić, Kutleša ili sinjski gvardijan. Na tome bi trebali inzistirati svi koji vjeruju u odvojenost Domovine i “the Crkve”, bili vjernici ili ne. Propovijed, ma čija bila, ne spada u nacionalnu vijest, niti u rubrike društva ili politike, nego u vjersku rubriku — zajedno s pravoslavcima, židovima, protestantima, kalvinistima, Jehovinim svjedocima, poštovateljima Boga Ra ili izlazećeg Sunca..."