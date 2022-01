410 000 potpisa za referendum

Mostovci: Prestanimo maltretirati ljude, trošiti milijune i ukinimo COVID potvrde

Na pitanje hoće li se COVID potvrde ukinuti i prije održavanja referenduma, Selak Raspudić je odgovorila da vjeruju da će doći do njihova ukidanja "jer se vladajućima ne sviđa verzija u kojima referendum ispada kao šamar njihovoj politici", te dodala da će im biti drago kad god se to dogodi, što prije – to bolje