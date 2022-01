Ovo su kutije s potpisima koje će Most predati danas, tvrde da imaju i previše potpisa za ukidanje Covid potvrda

Sve je spremno - poručili su članovi Mosta uoči današnje predaje prikupljenih potpisa za dvije referendumske inicijative.

- Građani su rekli snažno NE kompromitiranom Stožeru, diskriminatornim i nelogičnim covid potvrdama kao i neustavnom donošenju mjera! - poručili su Mostovci putem Twittera uz fotografiju kutija u kojima se nalaze prikupljeni potpisi.

Podsjetimo, radi se o referendumskim inicijativama "Odlučujmo zajedno" i "Dosta je stožerokracije". Iz Mosta su ranije rekli da je prikupljeno 400 000 potpisa. Predsjednik stranke Božo Petrov sinoć je, odgovarajući na pitanje je li se moglo predati potpise ranije, rekao da su morali prebrojati njih više od 800 000.

"Pozivam sve koji smatraju da s to moglo prije da pokušaju organizirati isto i prebrojati 800 tisuća potpisa u manje od tri tjedna. Nadam se da će Vlada sa svim desetinama tisuća zaposlenika koje imaju na raspolaganju u jednakom vremenu kao mi prebrojati te potpise", kazao je Petrov za RTL.

Na pitanje kada očekuju odluku da se ide na referendum ukoliko se pokaže da je Most skupio dovoljno potpisa, Petrov je kazao - odmah. "Očekujem u roku od mjesec dana da kažu da je volja građana takva da se raspiše referendum", kazao je Petrov.

Na tvrdnju da se i u vladajućoj koaliciji sada razgovara o ukidanju COVID potvrda, Petrov se zapitao jesu li vladajući postali šegrt smrti. "Prije mjesec dana su govorili nama da smo šegrti smrti. Što se promijenilo? Više je zaraženih sada nego prije mjesec dana. Jesu li postali šegrt smrti ili je ovo sve što rade izigravanje bilo kakve struke, čisto politikantstvo", kazao je.

Na pitanje bi li smatrao pobjedom da se COVID potvrde ukinu, što bespredmetnim čini referendum, Petrov je kazao da bi to smatrao pobjedom svih građana.

"Ako pokušaju to napraviti, obit će im se o glavu. Podsjetio bih građane da u trenutku kada smo skupljali potpise za referendumske inicijative najavljivalo se obvezno cijepljenje, cijepljenje djece, ukidanje testiranja, da COVID potvrde mogu dobiti cijepljeni i oni koji su preboljeli COVID, šira upotreba COVID potvrda... Otkad smo skupili potpise to je nestalo iz medijskog prostora i njihovih usta. Mogu reći građanima hvala jer to je njihova pobjeda", kazao je Petrov.

U istom intervjuu za RTL kazao je i da se nitko nije usudio učiniti to što je Most učinio.

"Predviđali su nam političku smrt. Nije mi bitno hoću li imati političku smrt ili neću, bitno mi je jesam li napravio ono što je trebalo i bilo na meni. Ako nije trenutak kada se trebate ustati, trenutak u kojem vam netko guši temeljna ljudska prava i slobode, koji je to trenutak kad trebam reagirati? Nekome se u Vladi svidjelo biti diktator. Imali smo situaciju u kojoj jedan čovjek u državi donosi sve odluke. Što je to, apsolutizam? Čak nije ni prosvijećeni. ne bih zadnje dvije godine mogao nazvati prosvijećenim upravljanjem države", kazao je Petrov.