Moskvu pogodila možda najjača snježna oluja u 60 godina: Vozači proveli noć u koloni

Snježne mećave zahvatile su dijelove Rusije u petak, prekrivši Moskvu jednim od najvećih snježnih pokrivača u desetljeću i izazvavši kaos na glavnim prometnicama gdje se vozači kamiona bore s nanosima snijega i jakim vjetrom.

Ciklona je donijela više od cijelog dana neprekidnih mećava u rusku prijestolnicu u onome što bi mogla biti najjača snježna oluja u Moskvi u zadnjih 60 godina, prema meteorolozima.

Više od petine prosječne količine snijega u prosincu zabilježeno je u samo 24 sata u meteorološkim postajama širom Moskve gdje su ulice prekrivene snijegom, a vozači se muče kako da izađu automobilom s parkirališta.

Meteorološka internetska stanica Gismeteo navodi da bi ukupna količina snijega u Moskvi mogla doseći 50 cm - najviša zabilježena za prosinac.

