Moskva i Kijev razmijenili još po 307 vojnika drugog dana razmjene zarobljenika

Rusija i Ukrajina nastavile su svoju najveću razmjenu zarobljenika do sada, pri čemu je svaka oslobodila još 307 vojnika, priopćilo je u subotu rusko ministarstvo obrane. Najveća razmjena do sada u više od tri godine ruskog rata protiv Ukrajine dogovorena je prošli tjedan tijekom razgovora u Istanbulu. To je bio jedini važniji ishod prvih izravnih rusko-ukrajinskih pregovora od 2022. godine, koje je prvenstveno promovirao američki predsjednik Donald Trump.

Trump je sugerirao da bi razmjena zatvorenika - u kojoj bi tijekom tri dana trebalo biti pušteno 1000 zatvorenika sa svake strane - mogla najaviti novu fazu u naporima za postizanje mirovnog sporazuma između Moskve i Kijeva. Subotnju razmjenu objavilo je rusko ministarstvo obrane, a odvojeno i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij na društvenoj mreži Telegram. Prvi dio razmjene dogodio se u petak kada su Rusija i Ukrajina oslobodile po 390 zatvorenika, uključujući 120 civila, te rekle da će u narednim danima osloboditi još.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u petak je izjavio da će Rusija biti spremna predati Ukrajini nacrt dokumenta u kojem će biti navedeni uvjeti za dugoročni mirovni sporazum nakon što se završi trenutna razmjena zarobljenika. Razmjena je provedena nekoliko sati nakon što je ukrajinsku prijestolnicu tijekom noći potreslo rusko bombardiranje dronovima dugog dometa i balističkim raketama, u kojem je ozlijeđeno 15 ljudi.