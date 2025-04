Analitičar o Putinovom potezu: 'Daje taman toliko da Trump ostane 'na liniji', pokušava se pokazati kao mirotvorac'

Nakon što je Vladimir Putin najavio kratkoročan prekid vatre ususret Uskrsu, nižu se reakcije i nagađanja o tome koje je zapravo značenje tog poteza. Putin je svojim snagama naredio da prekinu sva neprijateljstva od subote u 18 sati po moskovskom vremenu do završetka nedjelje nakon čega je pozvao Ukrajinu da učini isto. Volodimir Zelenski se njegove odluke kratko dotaknuo u objavi na platformi X pri čemu je naglasio da "prisutnost ruskih dronova u ukrajinskom zračnom prostoru jasno otkriva Putinov pravi odnos prema Uskrsu i prema ljudskim životima".

Analitičar SkyNewsa navodi da iako je "i to nešto", ipak je daleko od toga da bi se moglo nazvati velikim pomakom. "To je primirje od 30 sati, a ne 30 dana. Ovo više izgleda kao diplomatski ples nego kao vojni ili moralni potez. Uskršnje primirje jest značajno u smislu da bi, ako se održi, to bio prvi stvarni prekid neprijateljstava otkad je rat počeo, ali i prvi ustupak Moskve otkad je Donald Trump započeo mirovne pregovore prije dva mjeseca", objasnio je.

Ipak, to nije ono što je Bijela kuća tražila, prvotni američki prijedlog bio je 30-dnevno primirje, što je Ukrajina prihvatila, ali Moskva odbila bez dodatnih uvjeta. Slično je propao i pokušaj pomorske obustave sukoba jer je Rusija tražila ukidanje sankcija. "Zašto onda sada predložiti primirje? Vjerojatno da bi se zadržala Trumpova naklonost nakon što je zaprijetio da bi SAD mogao odustati od pregovora. Putin daje taman toliko da Trump ostane "na liniji", bez većih ustupaka. Poruka iz Moskve glasi - "Mi iniciramo, iz humanitarnih razloga – Ukrajina neka slijedi naš primjer". Pokušava se prikazati kao mirotvorac pred Trumpom, dok istovremeno potkopava Zelenskog", naglasio je analitičar.