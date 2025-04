Djeca u Ukrajini uče upravljati dronovima: 'Moj otac ih koristi u ratu pa sam odlučio i ja'

Prije je Serhij bio učitelj glazbe - sada podučava svoje učenike upravljanju dronovima. Danas na natjecanju moraju svoje dronove bez greške provesti kroz poligon u sportskoj dvorani. Serhij nosi žutu majicu s natpisom Free Sky Ukraine i bodri učenike. Upravljanje dronovima naučio je sam. To je vrlo korisno za razvoj mozga, objašnjava ponosno. Slično kao i sviranje glazbenih instrumenata. Sve više djece se zanima za letenje bespilotnim letjelicama i dolazi u njegovu izvannastavnu grupu. Mnogi učenici svakodnevno provode sate na simulatoru. Tečaj je besplatan i primaju se mališani već s navršenih šest godina. Diljem Ukrajine stalno raste broj škola u kojima je upravljanje dronovima sad dio nastavnog programa, ali Serhij moli da se ne spominje ime njegove škole, piše Deutsche Welle.

Jedan od njegovih najboljih učenika je 16-godišnji Ivan. Gotovo svoje slobodno vrijeme provodi leteći s dronovima. No, nervozan je zbog brojnih posjetitelja u sportskoj dvorani. Ipak, stazu prolazi bez najmanje greške: "Osjećam se slobodno kad letim dronom", oduševljeno kaže Ivan. Voli letjeti iznad svega i promatrati sve iz ptičje perspektive. Devetogodišnjoj Lisi je pak najvažnija brzina: rado upravlja malim dronovima i tjera ih velikom brzinom. Želi početi voditi blog o dronovima jer je uvjerena kako mira neće biti tako brzo. "Definitivno ne sutra, niti u sljedećih nekoliko mjeseci. Možda za godinu ili dvije". Rusija je prevelik protivnik. Toliko dugo će morati trpjeti stalne ruske napade na ukrajinske gradove. Neki učenici se tek opuštaju leteći dronovima. "Kad sam loše volje, sjednem za simulator leta i odmah mi bude bolje", objašnjava 14-godišnji Kostja. Upravljajući dronovima ima osjećaj kako stječe kontrolu nad svojim životom koji često izlazi iz kolosijeka.

Rat je odavno svakodnevica za ovu djecu, iako su daleko od bojišnice. Mnogi njihovi očevi nalaze se na fronti u vojsci. Dorian ima samo osam godina, imao je pet kada je rat započeo. "Moj je otac otišao u rat. Počeo je upravljati dronovima. Tada sam odlučio da ću i ja to raditi", kaže samouvjereno. Izgleda neobično zrelo dok sigurno upravlja svojim dronom kroz virtualni grad. Kasnije želi postati inženjer kako bi izrađivao i popravljao dronove. Još je u osnovnoj školi – ali što su dronovi i što mogu, uči ovdje u dron-klubu. No i njegov mu je otac puno toga objasnio, kaže Dorian. Upravo ga je on i upisao na ovaj tečaj dronova. Nije riječ o tome da se djecu priprema za rat, naglašava učitelj Serhij. "Dronovi se sve više koriste i u civilnom sektoru, u poljoprivredi, pri dostavi hrane i lijekova", objašnjava on. Tako je i u drugim zemljama. Zbog rata dronovi su u Ukrajini posvuda, tehnologija postaje sve važnija, ali nije riječ o militarizaciji djece.

Iako se, naravno, mora računati na najgore, sad kad diplomatski pokušaji SAD-a ne donose ništa pozitivno za Ukrajinu. "Takvi tečajevi pomažu djeci da bolje razumiju prijetnje oko sebe. Tu ne uče ubijati, već u najboljem slučaju, kako se braniti", objašnjava dječja psihoterapeutkinja Olena Pasičnik. Osjećaj bespomoćnosti koji djeca doživljavaju već kod djece i ispod deset godina izaziva depresiju. Pomaže im kada nauče nešto novo, osobito ako im to pomaže bolje razumjeti ratne događaje. S tim novim znanjem tinejdžeri se osjećaju sigurnije. U jednoj drugoj izvannastavnoj grupi u drugoj školi mališani i izrađuju bespilotne letjelice. Trinaestogodišnja Marianna smatra da je lijepo znati da barem nešto rade kako bi pomogli u obrani Ukrajine.

Izrada dronova pomaže djeci suočiti se s ratom, vjeruje i ravnatelj Dmytro Kornijenko. Osim toga, to je predmet s perspektivom: razvoj i programiranje dronova pruža cijeli niz vještina koja će djeci veoma dobro doći u budućnosti. Jer i rat je nešto posve drugo nego što je donedavno bio i tu je sve važnija najmodernija tehnologija. Od 2024. godine u državnim školama na snazi je novi nastavni plan s predmetom "Obrana Ukrajine" prilagođenim ratnoj stvarnosti. Uključuje mnogo praktičnih vježbi: prvu pomoć, ponašanje u izvanrednim situacijama, gađanje. I rad s modernom tehnologijom, poput dronova. Za sve učenike 10. i 11. razreda je to obavezni dio nastave.