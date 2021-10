Morski lav skočio ženi na brod kako bi se spasio od kitova, mnoge zgrozila njezina reakcija

Morski lav pokušao se spasiti od kitova ubojica skočivši na brod žene u blizini otoka Vancouvera. Ona je sve snimila i objavila na društvene mreže, no naišla je na niz kritika zbog svoje reakcije.

- Odakle si došao? Moraš ići, ne možeš biti ovdje - govorila je žena morskom lavu koji se nije micao s broda. Bojao se kitova ubojnica, a žena je smatrala kako bi oni mogli skočiti na brod ili ga prevrnuti.

- Znam da ćeš patiti dušo, ali svijet ovako funkcionira - rekla je životinji.

I really love how the sea lion is like no, you’ll get it in a minute but I’m *not* moving pic.twitter.com/cLjiAYFTSh