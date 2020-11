Amerikanci, Izraelci, Francuzi i Šveđani podnijeli svoje najpovoljnije ponude za borbenu eskadrilu

Svi ponuditelji višenamjenskih borbenih zrakoplova koji su se javili na hrvatski natječaj iskoristili su mogućnost da na kraju procesa validacije, 10. i 11. studenoga ponude dostave i svoju tzv. BAFO (Best and final offer), odnosno najbolju i konačnu ponudu. Najbolju i konačnu ponudu 10. studenog 2020. dostavile su SAD za novi avion F-16 Block 70 i korišteni izraelski avion F-16 Block 30 te Francuska za korišteni avion Rafale, dok Švedska BAFO za novi avion JAS-39 C/D Gripen predaje 11. studenog 2020. godine. U MORH-u kažu kako je time završio proces validacije i započeo proces evaluacije pristiglih ponuda za nabavu višenamjenskog borbenog aviona. Najbolje i konačne ponude biti će ocjenjivane na razinama međuresornog povjerenstva, te državnih institucija do kraja godine.

Najavljuju ujedno da će proces donošenja odluke na državnoj razini započeti početkom 2021. godine, a to uključuje mišljenje Odbora za obranu Hrvatskog sabora i Vijeća za obranu te Odluku Vlade RH o najpovoljnijoj ponudi za višenamjenski borbeni avion.

Kako su ti podaci klasificirani kako s naše strane, tako i sa strane ponuditelja, dok traje proces odabira najbolje ponude, ne mogu s detaljnim podacima izlaziti u javnost. Do sada su se u javnost probili neslužbeni podaci da bi se ponude mogle kretati od 500 do milijardu i pol dolara, ovisno o ponuditelju. Namjena BAFO-a, koje nije bilo na prvom natječaju je da ponuditelji, u svojevrsnom "pripetavanju" sada ponude financijski povoljniju ponudu.