Monstrum zadavio suprugu i sina na spavanju pa bježao policiji, evo što mu je sud u BiH odredio

Županijski sud u Tuzli u srijedu je odredio pritvor Emiru Selimoviću koji je 12. veljače u mjestu Kalesija brutalno ubio svoju 37-godišnju suprugu i 13-godišnjeg sina. Glasnogovornik županijskog tužiteljstva Admir Arnautović potvrdio je kako je sud prihvatio njihov zahtjev za određivanje pritvora jer je u pitanju posebice težak zločin, a Selimović je već pokušao bježati skrivajući se danima nakon dvostrukog ubojstva. Na ročištu o određivanju pritvora održanom tijekom dana Selimović (38) se branio šutnjom a tužitelj je opisao neke od okolnosti pod kojima je teški zločin počinjen. Dosadašnjom istragom je utvrđeno kako je Selimović suprugu Inelu i njihovog zajedničkog sina zadavio dok su spavali.

Tužiteljstvo je taj zločin okvalificiralo kao kazneno djelo ubojstva počinjenog na podmukao način za što je u BiH propisana najteža kazna. "Za to je predviđena kazna od 21 godine do dugotrajnog zatvora koji u Federaciji BiH može trajati 45 godina", pojasnio je Arnautović. Nakon što je ubio suprugu i sina Selimović je pobjegao iz Kalesije i danima se skrivao na području Prnjavora u sjeverozapadnom dijelu BiH. Poslije petodnevne potrage policija ga je tamo pronašla i uhitila u ponedjeljak nakon što su dobili dojavu mještana koji su opazili bjegunca. Motivi ovog teškog zločina još nisu pojašnjeni a ranije je potvrđeno kako su Emir i Inela prolazili kroz postupak razvoda braka no sve to vrijeme živjeli su u istom stanu.

