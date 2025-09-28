Moldavci biraju hoće li se približiti Europskoj uniji ili Rusiji

Moldavci su izašli na parlamentarne izbore i odlučili hoće li nastaviti put prema Europskoj uniji ili će se približiti Rusiji. U ovim vrlo napetim izborima s neizvjesnim ishodom svaka strana optužuje drugu za manipulaciju i pokušaj zastrašivanja. Proeuropska predsjednica Maia Sandu, čija Stranka akcije i solidarnosti (PAS) vodi u anketama, ali je izgubila tlo pod nogama od uvjerljive pobjede 2021., oglasila je uzbunu ranije ovog tjedna.

Optužila je Moskvu da je potrošila "stotine milijuna eura" za kupnju glasova, orkestriranje online kampanja dezinformiranja i organiziranje nasilja. Prema riječima Igora Botana, šefa moldavskog think tanka Adept, Moldavija "nikada nije vidjela takvu razinu (stranog miješanja) u izbornu kampanju" od proglašenja neovisnosti 1991. godine. U četvrtak je i Europska unija optužila Moskvu za "duboko miješanje". Rusija je opovrgnula te optužbe i tvrdi da moldavske vlasti šire antirusku retoriku.

Moldavska je policija od 1. kolovoza provela više od 600 pretraga povezanih s pokušajem izborne korupcije ili destabilizacije, rekao je premijer Dorin Recean. Deseci ljudi su uhićeni. Bivši predsjednik Moldavije, od 2016. do 2020., Igor Dodon, jedan od čelnika proruskog Domoljubnog bloka, glavne oporbene stranke, rekao je u petak da svjedoči "agoniji vlade (...) u stanju panike". "Uvjeren sam da će oporba imati većinu", izjavio je Dodon u intervjuu za AFP.