'Moja četveromjesečna kćer se bori za život u bolnici. Desili su se veliki propusti'

Pravu noćnu moru proživljava bračni par Živko čija se četveromjesečna kći Nela u KBC-u Zagreb bori za život i to zbog, kako tvrde supružnici, velikih propusta liječnika i osoblja OB Virovitica.

Zabrinuta majka Anamary primijetila je da djevojčica odjednom ne jede, da joj otiču kapci te da ne mokri po noći, te se uputila pedijatrici u ambulanti u Pitomači. "Fotografirala sam Nelu, da se vide ti otoci jer bi bili najveći nakon buđenja, a onda bi kroz dan splasnuli, no doktorica to nije htjela ni pogledati. Rekla je da je po njenom mišljenju s djetetom sve u redu, no ako želim neka napravim pretrage u bolnici" rekla je za 24sata.

Nakon više pretraga, malena je zaprimljena na promatranje u OB Virovitica gdje ju, prema riječima majke, gotovo nitko nije pogledao. "Nitko od sestara nije nam htio pomoći, sama sam hranila dijete tijekom noći dok su one spavale da bi te iste sestre ujutro na viziti doktoru govorile da dijete normalno jede i piški" opisuje četverodnevni boravak u bolnici.

Kada je Nela otpuštena iz bolnice, njeni roditelji odlučili su napraviti privatne pretrage, čiji su nalazi bili relativno dobri, no djevojčici se stanje počelo naglo pogoršavati. Teško je disala i poplavila oko usta te je obitelj hitno poslana u Klaićevu gdje je liječnica odmah reagirala. "Rekla je da dijete izgleda loše, poslala ju na UZV i vađenje krvi. Vratili su mi je, ma maltene mrtvu. Bila je siva, ljubičasta. Gotovo uopće nije disala" rekla je potresena majka.

Ravnatelj Klaićeve, Goran Roić kaže da vjeruje kako su svi liječnici koji su pogledali dijete prije dolaska u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, pregledali dijete i utvrdili da ono u tom vremenu nije imalo nikakvih kliničkih manifestacija ili tegoba koje bi u tom trenu ukazivale na srčani problem. Nela je prebačena na intenzivni odjel KBC-a Zagreb gdje se još uvijek nalazi s roditeljima koji imaju samo jednu želju - da se s kćeri vrate doma.

"Desili su se evidentno veliki propusti. Da nisu, sigurna sam da ne bismo bili u ovoj situaciji. U OB Virovitica su apsolutno pogriješili, sestre su lagale, a sve je počelo još s pedijatricom koja je ignorirala sva moja upozorenja da Nela nije dobro" zaključila je majka. Iz OB Virovitica za 24sata su kazali da je djevojčica zaprimljena zbog sumnje na upalu mokraćnih putova, da je bila dobrog općeg stanja te da je redovito pregledavana za vrijeme hospitalizacije, kada nisu primijećeni znakovi i simptomi kardiološke bolesti.