'Krenuli smo u ribolov i ugledali tijelo. Izvukli smo ga. Tako nešto smo vidjeli samo u filmovima'

Fabian Oršuš i njegov bratić Sebastian Novak, obojica 15-godišnjaci, pecali su na sljunčari kad su ugledali tijelo u vodi. U izvlačenju nesretnog muškarca pomogao im je 28-godišnji Ivan Oršuš.

Fabian nam je ispričao da je s bratićem Sebastijanom krenuo u ribolov oko 8 sati. - Ugledali smo kako nešto pluta na vodi. Nismo odmah shvatili što je to. Zakačili smo štapom i povukli prema obali, i tek tada smo vidjeli da je to čovjek. Izvukli smo ga iz vode i nazvali policiju i hitnu pomoć. Došao je do nas i jedan mladić, Ivan Oršuš se zove, i dao tom čovjeku umjetno disanje - ispričao je Fabian za Večernji list.

Veli da voli pecati i da uvijek ide u ribolov s bratićem. - Nisam se uplašio kad smo vidjeli tijelo, ali bratić malo jest - dodaje Fabian, sretan što je unesrećeni muškarac živ. Da nisu bili tamo u to vrijeme, ne bi preživio. - Tako nešto smo vidjeli samo u filmovima - kaže.

- Velika pohvala trojici mladića koji su humanim činom spašavanja pomogli unesrećenom muškarcu - kažu u Policijskoj upravi međimurskoj.

